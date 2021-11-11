VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MEB'den açıklama geldi... Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
Rus savaş uçakları çocukları hedef aldı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı
Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi?
Son dakika haberi: Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
F-35, Su-35 derken gözler ona çevrildi!
Sezgin Tanrıkulu polis katilini böyle savunmuş
Körfez'le stratejik iş birliği
Yunan'dan Türkiye'ye alçak tehdit!
Türkkan tartışması tam gaz! AK Parti ile İYİ Parti Grup Başkanvekili tartıştı
TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan ilk yerli kolza hibrit tohumu toprakla buluştu
Türkiye dahil 33 ülke mutabakata imza attı! 2040'a kadar süre verildi
HDP savunması Yargıtay'da!
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye şartı
Fransa çaldıklarını 129 yıl sonra iade etti
Eren Kış-2 operasyonu başladı
Yunan gazetesine haddini bildirdi
TUŞAŞ Genel Müdürü Kotil noktayı koydu: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
Teröristin umudu CHP
NATO'dan tarihi Hürkuş kararı
Haluk Bayraktar'dan müjdeli haber
Afişi seyirci seçti
Buse Varol setlere dönüyor
11 Kasım 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 14:00:00

SSB Başkanı Demir'den kritik açıklamalar: Yapımına başladık

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli Muharip Uçak 5. nesil, uzaktan vuruş kabileyeti olan, elektronik donanımlı, modern radar sistemleriyle donatılacak. Bütün unsurlar uçağımızın içinde olacak. En kısa sürede TSK envanterine girmesini planlıyoruz. Bazı teknolojiler parayla alamayacağınız teknolojiler. Biz bunların yapımına uzun süredir başladık ve devam ediyoruz.'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Hürkuş'un Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayıyla NATO ülkelerine ihraç edilebileceğini ifade etti. "Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli" açıklamasını yaptı.

İsmail Demir'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Burada amaç şirketlerin bir araya gelmesi, kabiliyetlerini sergilemeleri. Sanayi ve teknoloji ekosistemini ve birbirlerini tanımalarını istiyoruz. SAHA EXPO'ya katılımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz.

MİLLİ MUHARİP UÇAK'TA HEDEF 2023'TE HANGAR ÇIKIŞI

Milli Muharip Uçak'ın bir an önce gerçekleşmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Son yıllardaki faaliyetlerimizle tecrübeli insan kaynağımız, mühendisimiz arttı. Bu ortamda biz dünyada çok iddalı bir işe girdik. Çok sayıda ülkede bu proje yok. Hedef 2023'te hangar çıkışı. 2025'te ilk uçuşumuzu gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah testler sonucu uçağımızı çıkaracağız. Hem Türkiye'den hem de dünyadan insan kaynaklarını kullanmak istiyoruz.

"Parayla satın alamayacağınız teknolojileri yapıyoruz"

Milli Muharip Uçak 5. nesil, uzaktan vuruş kabileyeti olan, elektronik donanımlı, modern radar sistemleriyle donatılacak. Bütün unsurlar uçağımızın içinde olacak. En kısa sürede TSK envanterine girmesini planlıyoruz. Bazı teknolojiler parayla alamayacağınız teknolojiler. Biz bunların yapımına uzun süredir başladık ve devam ediyoruz.

HÜRKUŞ NATO'DA KULLANILABİLECEK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek. Ülkeler ordularında kullanabilecek. Hürkuş'un ihraç edileceği ülke belli"

Etiketler : Savunma Sanayii Başkanı Hürkuş NATO SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Sevgilisini bırakıp kaçtı

Sevgilisini bırakıp kaçtı
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
Sete alışveriş molası verdi

Sete alışveriş molası verdi
Özülkü'ye şarkı sitemi

Özülkü'ye şarkı sitemi
Adımlar kanserli çocuklar için

Adımlar kanserli çocuklar için
Aşka geldi

Aşka geldi
Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı

Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı
Nazar ile dönüş

Nazar ile dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER