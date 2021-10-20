İlk AKSUNGUR teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur'un ilk teslimatının gerçekleştirildiğini duyudur. Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

İLK #AKSUNGUR'U TESLİM ETTİK!

@TUSAS_TR tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi. ✈����



AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip.



HAYIRLI OLSUN pic.twitter.com/Gv9orTpctR