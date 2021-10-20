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20 Ekim 2021 Çarşamba 15:41:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 15:42:00

SSB Başkanı Demir müjdeyi verdi: İlk AKSUNGUR teslim edildi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği 'Aksungur' insansız hava aracının, ilk teslimatı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur'un ilk teslimatının gerçekleştirildiğini duyudur. Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii İsmail Demir Aksungur
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