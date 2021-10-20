SSB Başkanı Demir müjdeyi verdi: İlk AKSUNGUR teslim edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği 'Aksungur' insansız hava aracının, ilk teslimatı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur'un ilk teslimatının gerçekleştirildiğini duyudur. Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
İLK #AKSUNGUR'U TESLİM ETTİK!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 20, 2021
@TUSAS_TR tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi. ✈����
AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip.
HAYIRLI OLSUN pic.twitter.com/Gv9orTpctR