İsmail Demir duyurdu: İlk teslimatları yapıldı

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07 Ağustos 2022 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 14:24:00

"Milli gözcü İHA TOGAN"ın güvenlik güçlerine ilk teslimatları yapıldı

Kaynak: DHA

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mini gözcü İHA sistemi TOGAN'ın ilk teslimatının yapıldığını açıkladı. TOGAN, keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılacak.

Türk savunma sanayii, milli mühendislik çözümlerini güvenlik güçlerinin hizmetine sunmaya devam ediyor.

STM tarafından keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA TOGAN'ın güvenlik güçlerine ilk teslimatları gerçekleştirildi.

TOGAN'ın teslimatını, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

SSB Başkanı Demir tarafından yapılan paylaşımda, "Milli mühendislik çözümlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz! Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun."

TOGAN OTONOM DÖNER KANATLI GÖZCÜ İHA SİSTEMİ'NIN ÖZELLİKLERİ

TOGAN, taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanmak üzere tasarlanmış, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip, tek er tarafından taşınabilen ve kullanılabilen Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi olarak biliniyor.

TOGAN , STM tarafından geliştirilen uçuş kontrol, görev planlama ve hedef tespit sistemleri vasıtasıyla, diğer STM platformlarıyla müşterek olarak görev yapabiliyor.

Sistem, ileri seviye Elektro Optik ve Kızılötesi kamera sistemleri vasıtasıyla 30x'e kadar yakınlaştırma ile hem optik hem de fiziki hedef takibi kabiliyetine sahip.

TOGAN, uçuş kontrol bilgisayarı ve müşterek Yer Kontrol İstasyonu vasıtasıyla, birden fazla platform ile otonom şekilde havada görev değişimi / devri kabiliyetine sahip olup, operatörlere kesintisiz ve uzun süreli gözetleme kabiliyeti sunuyor.

TOGAN platformları, müşterek Yer Kontrol İstasyonu yazılımı vasıtasıyla STM'nin Taşınabilir Vurucu İHA sistemlerine gerçek zamanlı, otomatik hedef bilgisi aktarabilecek şekilde tasarlandı.

Sistem; "Döner Kanatlı İHA Platformu" ve "Yer Kontrol İstasyonu" bileşenlerinden oluşuyor.

Etiketler : Milli gözcü TOGAN - SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir STM
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