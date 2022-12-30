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30 Aralık 2022 Cuma 11:36:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 11:36:00

SSB Başkanı Demir: Drone önleme sistemi sahaya sürüldü

Kaynak: AA

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avunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın 5. nesil savaş uçağı düzeyinde olacağını söyledi. Demir, drone önleme sisteminin sahaya sürüldüğünü ifade etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hava savunma sisteminde güzel bir haber daha geleceğini belirtirken "Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Bugün akşama kadar yayınlamamızı beklesin arkadaşlar" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A Haber canlı yayınında Milli Savunma projelerini anlattı.

SSB Başkanı Demir'in açıklamalarından satır başları:

SAVUNMA SANAYİİNDE GELDİĞİMİZ NOKTA

Bu noktaya çok da kolay gelinmediği gibi arkasında gerçek bir ARGE ve teknoloji çalışması ve yerlileştirme çabası olması gerekiyor. Onun da itici gücü yine milli ve yerli platform ürünleri.

Biz bir ürünü hedeflediğimizde o ürünün bütün bileşenleriyle ilgili çok net bir analiz yapıp sektörü bu konuda seferber edebiliyoruz.

MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN GÖKLERDE?

5. nesil savaş uçağı düzeyinde olacak.

LAZER SİLAHI "ALKA" NASIL ÇALIŞIYOR?

Drone önleme sistemi olarak sahaya sürüldü.

HÜRJET NE ZAMAN GÖKLERDE OLACAK?

Testlerden geçiriyoruz, 2023'te uçuracağız.

SAVUNMADA YENİ MÜJDE GELİYOR

Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Bugün akşama kadar yayınlamamızı beklesinler. Hava savunma sisteminde güzel bir haber daha gelecek.

Etiketler : savunma sanayii milli muharip uçak ismail demir
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