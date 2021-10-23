Spotify, YouTube'a rakip olmaya hazırlanıyor

Müzik dinleme platformu Spotify, daha fazla kullanıcıyı kendine çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Spotify, dün itibariyle içerik üreticilerin videolu podcastler yayınlamasına izin verdi. Kullanıcılar tıpkı YouTube gibi içerikleriyle kendilerine gelir kapısı oluşturabilecek, soru-cevap ve anket özelliklerinin de aktifliği artırabilecekler. Takipçiler, podcast yayınları ister mobil uygulama isterse web adresi üzerinden yayınları izleyebilecekler.