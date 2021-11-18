SpaceX, Starship'i 2022 başında yörüngeye göndermeyi deneyecek
Kaynak: AA
SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) desteğiyle geliştirilen Starship'i Ocak 2022'de ilk defa yörüngeye fırlatmayı deneyecek.
Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulunun toplantısına çevrim içi katılan Elon Musk, Ay'a dönüş projesi kapsamında geliştirilen Starship'in uçuş hazırlıklarıyla ilgili, "Aralık'ta test çalışmalarını hızlandıracağız. İlk uçuşla ilgili risk çok fazla, bu yüzden başarı olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyemem." dedi.
Buna rağmen çok ilerleme kaydedeceklerini söyleyen Musk, ilk kez bir mega güçlendiricinin üzerinde fırlatılacak Starship'in 2022 bitmeden başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu ifade etti.
NASA, "ARTEMİS" PROGRAMI İÇİN SPACEX'İ SEÇMİŞTİ
NASA, nisan ayında "Artemis" programı çerçevesinde 2025'te Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurmuştu.
5'İNCİ DENEMEDE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YERE İNDİRİLDİ
SpaceX, Starship'in SN15 prototipini 5'inci denemesinde yaklaşık 10 dakikalık yüksek irtifa uçuşunun ardından güvenli bir şekilde yere indirmeyi başarmıştı.
MARS'A İNSANLI SEFERLER PLANLANIYOR
2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burası basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.
- SpaceX, Starship'i 2022 başında yörüngeye göndermeyi deneyecek
- TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
- Instagram'dan ses getirecek değişiklik: Sahte hesabı olanlara kötü haber
- Mavi Vatan 'AKYA'ya emanet!
- Dağlık Karabağ savaşıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken, Libya ve en son Ukrayna'nın Rusya yanlısı militanlara yönelik saldırılarında ise kendisini tartışmasız bir konuma getiren Türkiye yapımı SİHA'lara Yunan basını övgüler yağdırdı.
- Deniz Kuvvetlerine taze kan!