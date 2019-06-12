12 Haziran 2019 21:42 | Çarşamba
SpaceX Falcon 9 roketiyle Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı.
Kanada Uzay Ajansının Radarsat uyduları, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden yörüngeye gönderildi.
Radarsat uyduları, olumsuz hava koşullarında bile Dünya yüzeyinden sinyalleri görüntüler oluşturmak için alabilecek.
Görüntüler, deniz buzunun izlenmesi, afet yönetimi, tarım ve ormancılık yönetimi gibi amaçlar için kullanılacak.
AA
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- SpaceX Falcon 9 roketiyle Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı
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