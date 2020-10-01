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01 Ekim 2020 Perşembe 10:03:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 10:03:00

Sosyal medyada yeni dönem bugün başladı! Yasa yürürlüğe girdi

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Sosyal medya yasasıyla Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformların Türkiye'de temsilcilik açması gerekiyor. Eğer tanınan süre zarfında temsilcilik açmazlarsa kademeli olarak yaptırımlar uygulanacak. Yaptırımlar sadece şirketlerle kısıtlı kalmayacak, sosyal medya üzerinden hakaret etmek de artık suç sayılacak, cezası olacak.

Sosyal medya yasası bugün yürürlüğü girdi. Buna göre Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketlere Türkiye'de temsilcilik açmadığı takdirde kademeli yaptırımlar uygulanacak. Sanal ortamda hakaret etmenin de artık cezası olacak.

Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketlere Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiren sosyal medya yasası bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak. Sanal ortamda hakaret etmenin de artık cezası olacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak.

KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİNE CEZA

Kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak.

Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekiyor. Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görevleri arasında.

Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

DOĞACAK ZARARDAN SORUMLU OLACAKLAR

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve "kişilik haklarına saldırı" olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

HAKARETİN DE CEZASI OLACAK

Sanal ortamda hakaret etmenin de artık cezası olacak. Tehdit, taciz ve yalan haber yaymak eskisi kadar kolay olmayacak.

Cep telefonunda internet kullanımına ilişkin bir düzenleme de yapıldı. Cep telefonlarında artık IP bilgisinin yanı sıra PORT kaydı da yer alacak. Aynı IP adresi ile internete giren kullanıcılara ait ayrı ayrı bilgi tutulacak. Böylelikle, olası mağduriyetlerin önüne geçilecek.

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