Sosyal medya uzmanları uyardı: Bu paylaşımları hemen silin!

Sosyal medya platformlarında çok fazla bilgi vermek, saldırıya uğramanıza neden olabilir. Siber uzmanı Jamie Akhtar, internette paylaşım yaparken dikkat etmeniz gereken şeyleri sıraladı: Kimliğinizi doğrulamak için kullanılabilecek kişisel tanıma verileri. Tam adres, doğru tarihi, anne kızlık soyadı vb. Konum verileri. (Fiziksel siber saldırılar ve diğer suçları gerçekleştirmek için kullanılabilir) Testler ve oyunlar gibi üçüncü taraf uygulamalarla veri paylaşımında seçici olun. Bunlar genellikle dolandırıcılık amacıyla kullanılabilir. İş yeriniz ya da ne iş yaptığınız hakkında herhangi bir bilgi vermeyin. Siber suçlular düzenli olarak sosyal medyada çalışanları hedef alır. Böylece iş yerinize saldırmaları için bir araç haline gelmekten kurtulabilirsiniz.

