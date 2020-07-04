Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oluyor... Verileri tutmayana 50 milyon TL ceza

Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oluyor... Verileri tutmayana 50 milyon TL ceza

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağ platformlarına yönelik etkin bir yaptırımın olmaması tartışmaları devam ediyor. Akşam'ın haberine göre hakim kararına rağmen terör örgütlerinin yayınlarını bile yayından kaldırmayan bazı sosyal ağlar tepki çekiyor.



BTK DENETİMİ ESAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışma, öncelikle “sosyal ağ sağlayıcı”nın tanımını yapmayı hedefliyor. Edinilen bilgiye göre, üzerinde çalışılan konulardan bazı başlıklar özetle şöyle:

Yurt dışında bulunan internet aktörlerine, internet ortamının ruhuna uygun olarak özel tebliğ ve bildirim usulü getiriliyor. Elektronik ortamda yapılan bildirimlerin tebligat olarak kabul edilmesi hedefleniyor.

İçeriklere yer sağlayan şirketler BTK tarafından denetlenecek.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

İçeriğe erişimin engellenmesini sağlamak amacıyla ilgili şirketlere ulaşılabilmesi için Türkiye’de temsilci bulundurmaları zorunlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcılara başvuruların cevaplandırılması için 48 saatlik süre içinde cevap verme yükümlülüğü getirilecek.

Twitter, Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, gibi sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü getirilecek.

CEZALAR KATLANACAK

Sosyal ağlar, içeriğin kaldırılmasına ilişkin başvurulara 48 saat içerisinde cevap verilmediği takdirde 5 milyon TL, BTK’ya raporlama ve istatistiki bilgi vermemesi halinde 10 milyon TL, verileri Türkiye’de barındırmadığının tespit edilmesi halinde ise 50 milyon TL idari para cezası ödeyecek.

30 gün içerisinde Türkiye’de temsilci bulundurmayan ve temsilcinin kimlik ve iletişim bilgilerini kuruma bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine BTK tarafından başvuruda bulunulacak.

BANT DARALTILACAK

İkinci ihtarla 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılması başvurulacak.