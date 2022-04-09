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09 Nisan 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 16:34:00

Snapchat işaret dilini öğretecek

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Sosyal medya platformu Snapchat, işaret dili filtresini kullanıcıların hizmetine sundu. Filtre, işaret dilinde Latin harflerinin nasıl yapıldığını gösteriyor. Bu filtrenin yapılması, işaret dilini diğer kullanıcılara öğreterek insanlara büyük yarar sağlayacak.

İşaret dili filtresi, işitme engelliliği yaşayan Snapchat çalışanları tarafından tasarlandı. Filtre, kullanıcılara isimlerini parmakla yazmayı ve işitime engelliler için kullanılan alfabeyle (ASL alfabe) ilgili oyunları öğretiyor.

İlk olarak 2021 yılında parmakla filtrede yazı yazılan özellik, günümüze kadar gelişti ve son olarak bu şekilde ortaya çıktı. ASL alfabe filtresi, işaret dili çevirisi için kullanılan SignALL ile ortaklaşa olarak tanıtıldı. Bu filtre sayesinde insanların işaret dilini öğrenmesi ve işitme engelli bireylerle daha rahat iletişim kurması bekleniyor.

Şirket, ASL alfabe filtresi için şu açıklamaları yaptı: "Snapchat kullanıcılarının kendilerini ifade etme ve kameramız aracılığıyla bağlantı kurma yollarını genişletmek için sürekli çalışıyoruz. Yerli imzacılar için, dilsel eşitsizliğin yaygın olduğu bir dünyada, AR'nin iletişim biçimimizi geliştirmeye yardımcı olabileceğine inanıyoruz."

Etiketler : snapchat işaret dili sosyal medya
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