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13 Ekim 2021 Çarşamba 14:01:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 14:01:00

SİHA'lara Batı Afrika'dan talip var! Nijeryalı Vali Bello Matawalle, Türk SİHA'sı alacağını söyledi

Kaynak: Aksam.com.tr

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Türk SİHA'ları dünyada çeşitli merkezlerde gündem olmaya devam ediyor. Bu kez Nijeryalı vali Bello Matawalle Türkiye'den SİHA tedarik edeceğini açıkladı.

Afrika'ya yeni bir SİHA ihracatı olabilir. Nijerya'nın Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawalle, eyalette teröre karşı savaşta kullanmak üzere bir Türk şirketinden SİHA tedarik edeceğini duyurdu.

Aksam.com.tr'nin Nijerya merkezli Humangle'dan aktardığına göre, Kuzeybatı Nijerya'daki Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawalle, bir Türk şirketinden eyalette faaliyet gösteren teröristlerle mücadeleye yardımcı olmak için SİHA alınacağını açıkladı.

Pazartesi günü 18 komisyon üyesi, 16 özel danışman, Devlet Hükümeti Sekreteri, Hizmet Başkanı ve üç genel müdürün ülkede göreve başlama töreninde konuşan Matawalle, hükümetinin rehavete müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Matawale, İşbirliğinin Türkiye'ye yaptığı son ziyaretler sırasında kurulduğunu belirtirken ziyaret sırasında kaydedilen bir diğer önemli başarının, "Türk-Nijerya İş Kongresi ve eyaletlere yatırım yapmak isteyen 20'den fazla şirketle bir araya geldikleri bir toplantı olduğunu" söyledi.

Ayrıca Nijeryalı vali, Başkan Erdoğan'ın Nijerya'yı ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşeceğini iddia ederek tedariğin burada netleşeceğini söyledi.

Etiketler : Afrika Nijerya Zamfara Eyaleti Valisi Bello Matawalle siha
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