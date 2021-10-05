Sesli mesajlara yenilik

En çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gelen sesli mesajları yazılı olarak görebilme imkanı tanıyan yeni uygulamasını tanıtmıştı. Şimdi de sesli mesajlar için yeni bir oynatıcı geliyor. Bu sayede kişiler taraflarına gelen bir sesli mesajı, sohbet penceresi dışında da rahatlıkla dinleyebilecek. Yani sohbet penceresi kapatıldığı zaman sesli mesaj durmayacak. Yakında geleceği düşünülen özelliğin, iOS ve Android tarafında geliştirildiği aktarılıyor.

