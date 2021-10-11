VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçışını anlattı
Savunma Sanayii'nde casusluk davası
HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu itiraf etti
Yağışlı hava geri dönüyor
ABD'den Taliban ile sıcak temas!
BBP Lideri Destici: Yarın Demirtaş'ın eşi aday gösterilirse hiç şaşırmam
Yunanistan'da "Türkiye" korkusu
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Fransa'yı 'yalancılıkla' suçladı
Türkiye bunu başarabilen 7. ülke oldu
Bölgede sürpriz gelişme! Mısır'dan müdahale talep ettiler
Ankara'da kritik zirve!
İngiltere'den tepki çeken hamle! Listeye KKTC'yi almadı
Selçuk Bayraktar'ın izinde… İnsansız su altı aracı yaptılar
2 sürpriz proje anlaşması
Su gibi gel kızım
Dövüş sahnesi korkuttu
Meme kanserinden korunmanın yolu düzenli kontrol
Yemeği dolaba koymadan önce iki saat bekletin
Sivilceleri yok eden damla sakızı kürü
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Ekim
Hızlı kilo verdiren 5 tüyo
Sivas'ta geliştirilen 'insansız araç' ile su altı keşfedilecek
Bakan Çavuşoğlu'nun Sırbistan'da diplomasi trafiği
Aile boyu uçuyorlar
11 Ekim 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 11:00:00

Selçuk Bayraktar'ın izinde… İnsansız su altı aracı yaptılar

ABONE OL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Uğur Atıcı ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Kerim Emre Öksüz, eylül ayında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'teki İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılabilmek için çeşitli üniversite öğrencilerinin katılımıyla 10 kişilik takım kurdu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Uğur Atıcı ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Kerim Emre Öksüz, eylül ayında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'teki İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılabilmek için çeşitli üniversite öğrencilerinin katılımıyla 10 kişilik takım kurdu.

SCÜ Mühendislik Fakültesi laboratuvarında 3D teknolojisi kullanarak yaklaşık 10 ay çalışan ekip, yüksek hidrodinamik yapıya sahip özgün tasarımıyla dikkati çeken insansız su altı aracı geliştirdi. 200 metre derinliğe kadar inebilen, tam otonom ve manuel hareket kabiliyetine sahip insansız su altı aracının, keşiflerde kullanılması planlanıyor.

TEKNOFEST 2021'de 140 katılımcı arasından 7. olan aracın özellikle su altı keşiflerinde kullanılması hedefleniyor.

Etiketler : Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2021 SCÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Kerim Emre Öksüz
Esmerden şaşma

Esmerden şaşma
Oyunculuk macerası kısa sürdü

Oyunculuk macerası kısa sürdü
İlk şarkı Emre'den

İlk şarkı Emre'den
Sade doğum günü kutlaması

Sade doğum günü kutlaması
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz teklif

Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz teklif
Sıla'dan sezona hızlı başlangıç

Sıla'dan sezona hızlı başlangıç
Kariyerim zedelenir yayınlamayın!

Kariyerim zedelenir yayınlamayın!
Prömiyere yoğun ilgi

Prömiyere yoğun ilgi
Buruk ayrılık

Buruk ayrılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER