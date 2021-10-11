Selçuk Bayraktar'ın izinde… İnsansız su altı aracı yaptılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Uğur Atıcı ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Kerim Emre Öksüz, eylül ayında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'teki İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılabilmek için çeşitli üniversite öğrencilerinin katılımıyla 10 kişilik takım kurdu.



SCÜ Mühendislik Fakültesi laboratuvarında 3D teknolojisi kullanarak yaklaşık 10 ay çalışan ekip, yüksek hidrodinamik yapıya sahip özgün tasarımıyla dikkati çeken insansız su altı aracı geliştirdi. 200 metre derinliğe kadar inebilen, tam otonom ve manuel hareket kabiliyetine sahip insansız su altı aracının, keşiflerde kullanılması planlanıyor.

TEKNOFEST 2021'de 140 katılımcı arasından 7. olan aracın özellikle su altı keşiflerinde kullanılması hedefleniyor.