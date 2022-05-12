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12 Mayıs 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 08:00:00

Selçuk Bayraktar'dan hodri meydan: Bakalım kim önce yapacak

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Bayraktar TB3'ü kopyalayan ABD'li General Atomics şirketi hakkında açıklama yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak' ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İTÜ'lü öğrenciler ile Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde bir araya geldi. TB3'ü kopyalayan ABD'li SİHA şirketine değinen Selçuk Bayraktar, "Dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" dedi. Yaptığı SİHA'larla yerli ve milli savunma sanayiine katkıda bulunan Baykar hakkında da bilgiler veren Selçuk Bayraktar, şu ana kadar Baykar üretimi insansız platformların ihracatı için 20'den fazla ülkeyle sözleşme imzalandığını vurguladı. Bayraktar, 13'ünde bu insansız platformların aktif olarak kullanıldığını söyledi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SİHA VURGUSU

Baykar'ın gelirlerinin %95'inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyen Bayraktar, Bayraktar TB2'nin dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip SİHA olduğunu belirtti.

"ABD'Lİ FİRMA İLK BİZ YAPACAĞIZ DEDİ"

Selçuk Bayraktar, sunumu esnasında yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk SİHA'sı olması planlanan Bayraktar TB3'e de değindi. Bayraktar, "Gerçi dün bir Amerikalı firma, 'kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız' diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak" dedi.

ABD'li General Atomics şirketi tarafından geliştirilen MQ-9B STOL İHA, geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı.

Etiketler : Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar General Atomics şirketi Bayraktar TB3
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