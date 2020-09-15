15 Eylül 2020 Salı 22:06:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 22:29:00
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran CEZERİ paylaşımı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından CEZERİ ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin Milli Teknoloji hamlesi başlığı altında bir paylaşımda bulundu.
- Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran CEZERİ paylaşımı
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