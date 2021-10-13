VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul için saat verildi
Fransa'dan akıllara ziyan açıklama
BM'den Yunanistan'a uyarı
Bayraktar'dan davete yanıt
Kleptomanide çocukluk travmaları etkili
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 13 Ekim
Boğaz ağrısında bu yanlışlara düşmeyin!
'Evim' dediği Nemrut'ta 48 yıldır gönüllü bekçilik yapıyor
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Türkçe öğrenmeye başladı
Başkan Erdoğan'ın önerisi gündemde
Dünya nüfusunun en az yüzde 85'i iklim değişikliğinden etkilendi
AB'den önemli Türkiye ziyareti
Selçuk Bayraktar'dan davete yanıt: En kısa sürede görüşeceğiz
Avusturya'da muhalefet yeni Başbakan'a tepkili
İklim kriziyle mücadelede hedeflere 'yeni yapılanmayla' ulaşılacak
65 ülkeye gönderiliyor! Dünyada sadece Elazığ'da var
Kılıçdaroğlu PKK demeden terörü kınadı
Türkiye ve Endonezya'dan ortak beyanname
TÜGVA'dan iftiralara yanıt
Türkiye ile ilgili flaş açıklama
9. Boğaçiçi film festivali başlıyor
Sağanak ve fırtına etkili oluyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Başkan Erdoğan'dan G20'de "göç dalgası" uyarısı: Avrupa'yı da etkiler
13 Ekim 2021 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 08:16:00

Selçuk Bayraktar'dan davete yanıt: En kısa sürede görüşeceğiz

ABONE OL

Selçuk Bayraktar, 15 yıl önce İHA'ların deneme uçuşunu gerçekleştirdiği Şırnak'ın Akçay köyü sakinlerinin davetine cevap verdi. Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "En kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri, İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.

Akçaylıların davetine ilişkin twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Robotik biliminin kurucusu Cizreli CEZERİ hocamızın yurdunda ülkemizin robot uçaklarının doğuşunun hikayesi yazıldı... Kardeşliğin, bilimin, medeniyetin doğduğu, yüzyıllar geçse de aynı hikayenin yazıldığı topraklar... En kısa zamanda görüşeceğiz...
Etiketler : Şırnak Gabar Dağı İHA Selçuk Bayraktar
Yalı Çapkını muamması

Yalı Çapkını muamması
Setlere filmle dönüyor

Setlere filmle dönüyor
‘Bu anı çok bekledim'

‘Bu anı çok bekledim'
Vapurla yolculuk

Vapurla yolculuk
Ala Tokel'den 'Kalbim boş' açıklaması

Ala Tokel'den 'Kalbim boş' açıklaması
Elimi tutma sakın!

Elimi tutma sakın!
Reddedildim

Reddedildim
Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam

Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam
Harbiye'yi salladı

Harbiye'yi salladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER