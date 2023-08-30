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30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:46:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:46:00

Selçuk Bayraktar: Medeniyetimizin bilim ve teknoloji ile kopmuş bağı TEKNOFEST nesli ile yeniden kurulacak

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, Ankara'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST”in Açılış Töreni'nde "Medeniyetimizin bilim ve teknoloji ile kopmuş bağı TEKNOFEST nesli ile yeniden kurulacak." dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST"in Açılış Töreni'nde konuştu.

Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Yarını öngörmeye çalışarak şimdiden hazırlık yapmalıyız. Doğru temellerle yeni bir dünya inşa etmeliyiz

Medeniyetimizin bilim ve teknoloji ile kopmuş bağı TEKNOFEST nesli ile yeniden kurulacak

Etiketler : teknofest selçuk bayraktar canlı
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