Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Tasarım onayını aldı

Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı.

Artık göreve bir adım daha yakın...

Semalarımızda Hür ve Özgür!

Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı. ����



Artık göreve bir adım daha yakın...



Semalarımızda Hür ve Özgür!#MilliTeknolojiHamlesi ✈️�������� pic.twitter.com/uy2eDHJ7f0