Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu'nun envantere girmesine dair açıklama yaptı.

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SİHA'ların bu kadar etkili olacağını dünya göremeden ülkemiz gördü. Öncelikle tabii terörle mücadele operasyonlarında bütün dünya SİHA'larımızın gücünü görmüş oldu.

TCG Anadolu SİHA'larla tarihi bir dönüşüm elde edecek. 2023'ün sonuna kadar KIZILELMA hizmete girecek. 2024 başında da gemide çalışmaya başlar. Dünyada beklenmedik bir şekilde ülkemiz SİHA'larla öncü oldu.

Dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. İHA ve SİHA'ların harekatlardaki performansıyla dünyada savunma gücümüzü herkes görmüş oldu. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları operasyonlarda oyun kurucu ve oyun bozucu oldu.

Ülkemiz SİHA'larla paradigma değişimi yarattı, benzer bir asimetrik etkiye TCG Anadolu ile de kavuşmuş olacağız.

KIZILELMA'YI GEMİYE İNDİRMEK BÜYÜK BAŞARI OLACAK



Similasyon ortamında uçaklarımız TCG Anadolu gemisine onlarca kez indi, kalktı. Savunma sanayii açısından da Türk mühendislerinin marifetini dünyaya sergilemiş olacak.

Muharebe tarihine damga vuracak. KIZILELMA insansız savaş uçağını böyle kısa pistli bir gemiye indirip kaldırmak büyük bir başarı olacak.

Ayrıntılar geliyor...