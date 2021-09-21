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Selçuk Bayraktar: Atılan tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı
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21 Eylül 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 18:30:00

Selçuk Bayraktar: Atılan tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı

Kaynak: DHA

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in başarısıyla ilgili "Atılan tohumlar yeşermeye ve kendini göstermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur diyebilirim" dedi.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST başladı. Festival, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Festival alanında basına açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ulaşımın kısıtlı olmasına rağmen katılımın iyi olduğunu söyledi:

"2019'da metro buraya kadar geliyordu. O dönemden bu yana da metro tamirde. O yüzden de ring seferleri düzenledik. Biraz zor olsa da gelmek, beklediğimizden daha fazla bir katılım oldu. Sabah saatlerinde ziyaretçi sayısı 40 bin kişiye ulaşmıştı. 2019 yılında rekor kırdıktan sonra TEKNOFEST şimdi çok daha donanımlı, keyifli bir festival deneyimi yaşatmış oldu."

"BAŞARILAR BİZİ ÇOK GURURLANDIRIYOR"

İnsansız hava araçlarının, hava araçlarıyla aynı karede gösteri yaptığını belirten Bayraktar, "Burada en önemli husus şu bu araçların büyük bir kısmı tümüyle Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımı araçlar. 4 yıldır TEKNOFEST düzenleniyor. TEKNOFEST'in kalbi de yarışmalarımız. Biz istedik ki, sadece savunma sanayi alanındaki eserler değil, tüm diğer sivil alanlarda da ülkemizin eserleri olsun. Kulağımıza geliyor dünyada bazı teknoloji yarışmalarında birincilikler, ikincilikler ve üçüncülükler geldi. Bu şekilde başarılar bizi çok gururlandırıyor. Bunu bir teknoloji ekosistemi olarak düşünecek olursak bu atılan tohumlar artık yavaş yavaş yeşermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur diyebilirim. 20 sene öncesine dönecek olsak 'Bu eserleri dünyada kim yapar?' diye sorulacak olsa 'Yabancılar yapar' diye cevaplar verirdik. Ama artık biz bir alana ilgi duyduk, dünyanın ve milletimizin faydasına olacak şekilde dünyanın en iyisini yaparız diyen genç kardeşimiz olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"DÜNYADAN TALEPLER GELİYOR"

Festivalin kendi sınırlarını çok aştığını belirten Bayraktar, "TEKNOFEST kendi sınırlarını aşıp dünyadan talepler gelmeye başladı. Azerbaycan, Ukrayna, Endonezya bunlardan birkaçı" dedi.

Etiketler : Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı
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