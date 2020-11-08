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08 Kasım 2020 Pazar 21:34:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 21:34:00

Savunmadaki yerli ürünler SAHA'ya çıkıyor

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Ülkenin ilk üç boyutlu sanal fuar uygulaması XperExpo, SAHA İstanbul üyesi yaklaşık 300 firmaya yurt içinde ve dışında yeni fırsatlar için kapı açacak.

Türk savunma sanayisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla fuar ve iş geliştirme faaliyetlerinin sınırlandığı bir ortamda üç boyutlu sanal fuar uygulaması XperExpo ile yarın dünyaya açılacak.

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, Kovid-19 salgını dolayısıyla fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen SAHA EXPO'yu sanal ortama taşıdı. SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN şirketi BİTES, Türk savunma sanayisinin ilk sanal fuarı için XperExpo'yu geliştirdi.

Fuar, yarın kapılarını açacak ve 9 Nisan 2021'e kadar gerçeğe yakın bir fuar deneyimi sunacak. Organizasyonda, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sektör profesyoneli bir araya gelecek.

XperExpo, fiziksel olarak bir fuarın ziyaretçiye sunduğu her deneyimi ve bilgiyi sanal ortama taşımak amacıyla geliştirildi. Uygulama, "Kovid-19 nedeniyle ertelenen SAHA EXPO, fiziksel olarak gerçekleşseydi nasıl olurdu?" sorusuna da yanıt veriyor.

XperExpo, ziyaretçileri SAHA EXPO'nun kapısının önünde karşılayacak ve ziyaretçilere çıkışa kadar eksiksiz bir sanal tur deneyimi yaşatacak.

Fuarda aralarında Türkiye'nin lider savunma sanayisi firmalarından ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, FNSS, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yer aldığı 300'ün üzerinde firma yer alacak. Firmaların geliştirdiği 400'den fazla ürün, 3 ana salonda, 3 boyutlu ve gerçeğe yakın şekilde sergilenecek.

Ziyaretçiler, fiziki bir fuardaki kısıtlamalar olmaksızın istedikleri zaman ve istedikleri süre kadar SAHA EXPO'da vakit geçirebilecek. Firmaların ürün ve hizmetlerinin tanıtım videoları izlenebilecek ve katalogları görülebilecek.

Fuar alanında istenilen yöne, salona ya da firmaların stantlarına gitmek tamamen kullanıcının tercihine bağlı olacak. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde geçişler, stantlara giriş ve çıkış kolaylıkla sağlanabilecek.

Sınırlar kalkacak, ücretsiz erişim sağlanacak

Firmalar ve ziyaretçilere zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayan sanal fuar uygulaması XperExpo, aynı zamanda sınırları da ortadan kaldıracak.

Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir noktasından tek bir link ile ziyaretçiler fuarı ziyaret edebilecek. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarıyla internet tarayıcısı üzerinden SAHA EXPO'ya giriş sağlanabilecek.

XperExpo, SAHA EXPO'yu ziyaret etmek isteyen herkese ücretsiz şekilde kayıt yaptırarak sanal fuarın tüm özelliklerinden yararlanma imkanı sunuyor. Bunun yanında, fuar şirketlerinden gelen davet e-postası ile giriş yapan kullanıcılar ise şirketlere toplantı talebinde bulunabiliyor.

Uygulama, SAHA EXPO'ya katılan şirketlere anket, analiz ve raporlama, farklı dil desteği gibi olanaklar sunacak. Şirket yetkilileri hangi kullanıcının, hangi firmanın standını kaç kere ziyaret ettiği, ne kadar süre kaldığı, dosya indirip indirmediği gibi bilgilere de uygulamadan erişilebilecek. Böylece katılımcı firmalar, yapılan analizlerle hedef kitlelerine daha rahat ulaşabilecek ve etkileşim kurabilecek. Ayrıca ziyaretçiler de firmaların insan kaynakları uzmanlarıyla temas kurup iş ve staj başvurusunda bulunabilecek.

Yeni motorlar ilk kez görücüye çıkıyor

Fuarda Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen birçok yeni ürün de görücüye çıkacak.

Türkiye'nin havacılık motorları konusundaki merkezi TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) TJ 300 ve PG 50 motorlarını ilk kez bir etkinlikte tanıtacak.

Orta menzilli gemisavar füze motoru TJ 300, tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirildi ve ilk prototip testi 25 Şubat'ta gerçekleştirildi. TJ 300, füze sistemlerine uyarlanabilmesi için 240 milimetre kısıtlı çapta bu itki sınıfında güç üretebilen dünyadaki ilk motor olma özelliğine sahip bulunurken, motor, birçok platformda kullanılabilecek.

İki zamanlı benzinli havacılık motoru PG 50 ise insansız hava araçları için tasarlandı. PG 50, Türkiye'nin ilk iki zamanlı havacılık motoru konumunda bulunuyor. PG 50, azami 50 beygir güç ve 16 bin fit irtifada ürettiği 30 beygir güç ile dikkati çekiyor. Motorun deneysel platformla uçuşları başarıyla sürüyor.

Türkiye'nin yeni makineli tüfekleri de tanıtılacak

Ateşli silah üreticisi Sarsılmaz'ın SAR 762 MT ve SAR 127 MT silahları da ilk kez sergilenecek.

SAR 762 MT, 7,62x51 milimetre mayonlu mühimmat kullanan ve tam otomatik atış yapabilen makinalı tüfek olarak geliştirildi. Üç farklı modeli bulunan silahtan SAR 762 A modeli araç üstü (SARP, STAMP ve benzeri) kullanım için, SAR 762 B modeli piyade tipi kullanım için ve SAR 762 C modeli Altay tankında ana muharebe tankına eş eksenli kullanım için tasarlandı.

SAR 127 MT ise 12,7x99 milimetre mayonlu mühimmat kullanan, tam otomatik ve tek tek atış yapabilen ağır makinalı tüfek olarak geliştirildi. Hızlı değiştirilebilir namlu özelliğine sahip olan SAR 127 QCB tüfeğinin mayon beslemesi sağdan veya soldan yapılabiliyor. Bu silah, platform üstünde (SARP, STAMP ve benzeri) hava, deniz ve kara araçlarında kullanılabiliyor. Tüfek, her türlü ekstrem koşullarda tahripli atış yapabilme kabiliyetine sahip bulunuyor.

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