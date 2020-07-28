Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! İlk teslimat gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatlarının JGK’ya yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameralara ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları JGK’ya yapıldı. Tehditlerin detaylı belirlenmesi ve gözetlenmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, gündüz-gece ve olumsuz hava koşullarında kullanılan 2. nesil termal kamera ve yüksek hassasiyetli gündüz kamerasına sahip” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamera sistemine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İşte Savunma Sanayii Başkanlığı’nın paylaşımı: