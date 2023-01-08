"Yabancılar yalvarsalar da savunmada tercih etmeyiz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii konusunda Türkiye'ye uygulanan örtülü ambargolarda yumuşama olduğunu söyledi. Demir "Ama şu an bu, ilgilendiğimiz konu değil. Biz geçmişte dersimizi aldık. Yalvarsalar dahi tercih etmiyoruz" dedi. Demir, Teknopark İstanbul'da 2023 yılı hedeflerini paylaşmak üzere düzenlediği toplantıda yüzde 80'lere ulaşan yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini de belirterek, "Radarımız açık. Önümüzü tıkayan konuları çize çize gidiyoruz" dedi.

F-16'LAR ÖZGÜRLEŞİYOR

Rusya'dan alınan S-400'ler bahane edilerek Türkiye'nin F35 programından çıkarılması sonrası ödenen paranın geri alınması konusundaki bir soru üzerine Demir, "Devletlerarası görüşme ve diyalog devam ediyor. Netice alınmazsa tahkim de dahil diğer konular devreye girebilir" dedi. Demir, ABD ile sorun yaşanan konulardan F-16'larla ilgili bir soru üzerine "Elimizdeki F16'ları özgürleştiriyoruz" diye konuştu.

DOST ÜLKELERE ÇAĞRI

Demir, konuşmasının büyük bölümünü ise 2023 hedeflerine ayırdı. "2023'te Milli Muharip Uçağımızı (MMU) hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. Kızılelma uçuş manevra testlerini ve mühimmat entegrasyonunu yapacak" diyen Demir, MMU'da Pakistan, Azerbaycan ve Endonezya gibi dost ve kardeş ülkelere çağrı yaptıklarını, bu ülkelere kapılarının açık olduğunu söyledi.

2023 FÜZE YILI

"Bu yıl donanmamızın gücüne güç katacağımız bir yıl olacak" diyen Demir, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi Anadolu'nun, ikmal gemisi Derya'nın, İ sınıfı fırkateynlerin ilki olacak İstanbul'un ve yeni tip denizaltıların ilki Piri Reis'in hizmete gireceğini söyledi. Bozdoğan ve Siper gibi füzelerin de bu yıl teslim edileceğini anlatan Demir, "Hava savunma ve füze sistemlerimizde artık belli bir aşamaya geldiğimizi göreceğimiz bir yıl bizi bekliyor" dedi.

İLK 10'A ÇOK YAKINIZ

"Bir yandan harekat sahasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılarken, bir yandan mevcut projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" diyen İsmail Demir, ihtiyaçlara göre yeni projelerin de başlayacağını söyledi. "Hiçbir projede finansman sıkıntımız yok" diyen Demir, bazı ülkelerle ortak çözümler üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Demir, Türk savunma sanayiinin dünyadaki yeri konusunda ise "Üretim ve teknolojik kabiliyet açısından ilk 10'a çok yakınız" dedi. Demir, "Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılırken, dost ve müttefik ülkelerimizin envanterlerinde de yerlerini almaya devam ediyor" dedi.

İsmail Demir, Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ'a önemli açıklamalarda bulundu.

ODTÜ'DEKİ OLAY SİNEK VIZILTISI

ODTÜ'de Savunma Sanayi Zirvesi'nin radikal sol örgütlerin girişimiyle engellenmesiyle ilgili bir soru üzerine Demir, "Milli unsurlardan yoksun ve Türk savunma sanayiinden rahatsız olanlar sabote etti. Densizlik, sadece sivrisinek vızıltısı" dedi.

6 MİLYAR DOLAR İHRACATI GÖZÜMÜZE KESTİRDİK

Savunma sanayiimiz bugün güçlenen Türkiye'nin yıldızı haline geldi" diyen Demir, halen 750'li aşkın projenin yürüdüğünü söyledi. Savunma sanayiinin cirosunun 10 milyar doları aştığını, yıllık ihracatın da 4 milyar 400 milyon dolara ulaştığını anlatan İsmail Demir, "2023'te 6 milyar dolar ihracatı gözümüze kestirdik. Çok rahat görünüyor" dedi.

2022 YILI İCRAATLARI

HAVACILIK VE SAVUNMA

Muharip insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu yaptı.

Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi hizmete açıldı.

Milli Muharip Uçak son montaj hattına girdi.

SİHA'ların yeni teslimatlarıyla savunma sanayiinin havadaki gücümüzü perçinlendı (Akıncı, Aksungur, Bayraktar).

TB2, Anka, Kargu)

Akıncı TİHA'nın mühimmat atma kabiliyetlerine TEBER-82, Tolun gibi silahlar eklendi.

Mühimmat bırakan İHA, BOYGA ilk kez envantere girdi.

İHA'larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi tamamlandı.

Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA TOGAN'ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.

Son A400M ulaştırma uçağının teslimiyle 10 uçaklık A400M filosu tamamlandı.

ATAK Helikopteri ve Akıncı TİHA ilk kez ihraç edildi.

DENİZ PROJELERİ

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete alındı.

Denizaltı Hızır Reis'in havuz çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak töreni yapıldı.

Ulaq, Salvo, Sancar, MİR, Albatros, Marlin gibi insansız deniz aracı ve ve Sürü İDA çalışmaları hızlandı.

KARA ARAÇLARI

İnsansız kara araçları teslim edildi.

KAPLAN MT orta sınıf tanklarının Endonezya'ya teslimiyle Türkiye, ilk tank ihracatını yaptı.

PARS 6x6 mayına karşı korumalı araçların ilk teslimatları yapıldı.

İnsansız silah kulesi entegre edilmiş ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA teslim edildi.

Uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER, son test atışında 100 kilometreyi geçti.

HİSAR-O+ füzeleri, K+ füzeleri, tanksavar füzeleri, güdüm kiti ve mühimmatların teslimatları devam etti.

Portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR, tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla hizmete girdi.

TAYFUN Füzesinin ilk atışı gerçekleştirildi.

Cirit silah sisteminin ilk teslimatı yapıldı.

İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfek teslim edildi.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası tamamlanan 23 yeni tesis hizmete açıldı.

2023 YILI İÇİN HEDEFLER NELER?

HAVACILIK VE UZAY

Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak.

Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yapacak.

Muharip insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek.

Modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16'lar teslim edilecek.

GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılacak.

ANADOLU gemisine konuşlandırılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak.

DENİZ PROJELERİ

En büyük askeri gemi ANADOLU'yu kullanıma sunulacak.

Denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya teslim edilecek.

İ sınıfı fırkateynlerin ilki İstanbul hizmete alınacak.

Yeni tip denizaltıların ilki olan Piri Reis hizmete girecek.

Zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA'nın ilk teslimatı yapılacak.

İlk ALTAY tankının üretimini tamamlanacak.

Uzun menzilli füze sistemi Siper hizmete girecek.

Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin ilk teslimatları yapılacak.

Gökdeniz hava savunma sistemi gemilere entegre edilecek.

KARAOK füzeleri ilk kez envantere girecek.

ŞİMŞEK hedef uçağı seyir füzesi ilk kez teslim edilecek.