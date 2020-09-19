Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Donanmamızın gücüne güç katacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesini sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin, DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi’ne de bir adet entegre edilerek, Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetlerini artıracağını duyurdu.

TSK’ya önemli katkılar sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretimi devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ARES serisi Radar ED sisteminin, DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi’ne de bir adet entegre edilerek, Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetlerini artıracağını duyurdu.