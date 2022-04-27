İkinci S-400 paketi alınacak mı?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ikinci S-400 paketini alacak mı sorusuna yanıt verdi.

Bu konuda yanlış bir algı oluşturulduğunu belirten Demir, Türkiye'nin zaten Rusya ile iki sistem alımı konusunda anlaştığını söyledi.

Demir, "Proje tek bir proje. Bir proje yaptık ikinci proje yapıyor değiliz.Türkiye düşündü taşındı şimdi de Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım manzarasından çok, Türkiye baştan beri verdiği kararın aynısını uygulama devam ediyor" diye konuştu.

İlk S-400 paketinin teslim alındığını hatırlatan Demir, ikinci sistemin alımının anlaşma çerçevesinde zamana yayıldığını kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanı şunları söyledi: "İkinci partiyi de hemen akabinde teslim alabilirdik ancak orada malum bu sürecin önemli parametrelerinden bir tanesi belirli teknoloji işbirliği ortak üretim parametleriydi. Bu konulardaki müzakerelerin biraz zaman alması neticesinde sistemin devamı zamana yayıldı."