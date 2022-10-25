VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Gelecek sene ete kemiği bürünmüş Milli Muharip Uçak'ı göreceğiz'
Türkiye'den BM'de PKK/YPG eleştirilerine yanıt: Daha ne kadar görmezden geleceksiniz
İsmail Cerrahoğlu vefat etti
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3'üncü Charles ile görüştü
AB ülkeleri doğal gaza tavan fiyatını tartışmaya devam ediyor
Bakan Nebati: Görüş alışverişinde bulunarak ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Bakan Kurum: 2023'ün mart ayında tüm kuralar bitecek
Çin, Scholz'un ziyaretini ABD'ye karşı Avrupa ile iş birliği fırsatı olarak görüyor
Muğla'da 276 düzensiz göçmen yakalandı
Putin: Ülkedeki durumun gerçekçi değerlendirilmesine ihtiyaç var
'Ukrayna, Rusya'ya karşı Avrupa'nın güvenliğini savunmak için savaşmakta'
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Bakan Akar Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü
Kastamonu'da aranan hükümlü yakalandı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Büyükşen çifti cinayeti davasında sanığın kardeşleri tanık olarak dinlendi
"Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz"
Küresel ham çelik üretimi eylülde yüzde 3,7 arttı
Eski ABD Savunma Bakanı Carter 68 yaşında hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Ticaret hacmimiz 20 yılda 4,5 milyar dolardan 34,5 milyar dolara ulaştı
Akdeniz Üniversitesinde üretilen 'otomatik yol kapanı' TSK envanterine girmeyi başardı
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek
25 Ekim 2022 Salı 21:19:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 21:19:00

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Gelecek sene ete kemiği bürünmüş Milli Muharip Uçak'ı göreceğiz

ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "2023'ü hangardan çıkış yılı olarak adlandırdık. Gelecek sene ete kemiği bürünmüş Milli Muharip Uçak'ı göreceğiz." dedi.

SAHA EXPO 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TRT Haber özel yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz süreci yakından takip ettiğimiz için bir dizi projeyi beraber görmek bizi de heyecanlandırıyor. Çok sayıda projemiz var. Projelerimizin hepsi önemli. Çünkü bir eksiklik olursa bu size bir zafiyet oluşturabilir.

Her hangi bir ürün çıktığında daha proje çıkmadan ondan sonrası ne olur diye düşünmemiz ve ARGE kuruluşlarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Gözümüz ufukta. Yeni projelerin çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Yoksa geri kalırız.

Füzelerimizle ilgili devam eden çalışmalarımız var. Özellikle uzay ve uydu fırlatma çalışmalarında açıklama yapmadan gitmek bizim için daha emniyetli. Bu çalışmaların devamı olacak.

2023'ü hangardan çıkış yılı olarak adlandırdık. Gelecek sene ete kemiği bürünmüş Milli Muharip Uçak'ı göreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Milli Muharip Uçak İsmail Demir teknoloji
‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz

‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz
Olumsuz yorumlara inat şarkıya devam

Olumsuz yorumlara inat şarkıya devam
Film turnesine konser arası

Film turnesine konser arası
Ailece karavanla Türkiye tatili

Ailece karavanla Türkiye tatili
12 günde 37 bin kişiyle buluştu

12 günde 37 bin kişiyle buluştu
Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş

Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş
Yetersiz bakiye şoku

Yetersiz bakiye şoku
Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz

Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz
Evlat edinme isteği

Evlat edinme isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX