SAHA EXPO 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TRT Haber özel yayınında merak edilen soruları yanıtladı.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz süreci yakından takip ettiğimiz için bir dizi projeyi beraber görmek bizi de heyecanlandırıyor. Çok sayıda projemiz var. Projelerimizin hepsi önemli. Çünkü bir eksiklik olursa bu size bir zafiyet oluşturabilir.

Her hangi bir ürün çıktığında daha proje çıkmadan ondan sonrası ne olur diye düşünmemiz ve ARGE kuruluşlarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Gözümüz ufukta. Yeni projelerin çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Yoksa geri kalırız.

Füzelerimizle ilgili devam eden çalışmalarımız var. Özellikle uzay ve uydu fırlatma çalışmalarında açıklama yapmadan gitmek bizim için daha emniyetli. Bu çalışmaların devamı olacak.

2023'ü hangardan çıkış yılı olarak adlandırdık. Gelecek sene ete kemiği bürünmüş Milli Muharip Uçak'ı göreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...