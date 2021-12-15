Savaş gemilerinin vurucu gücü olacak!

Türkiye'ye uygulanan ambargolardan biri daha yerli üretimle aşıldı. Mavi Vatan'da görev yapan savaş gemileri için milli deniz topu geliştirildi. İlk testleri başarıyla geçen yerli silah 2022 yılında göreve başlayacak.

16 KM MENZİLE VE DAKİKADA 80 ATIŞ KABİLİYETİNE SAHİP

Türkiye, savaş gemilerinin ana vurucu gücü olan deniz topu sistemini daha önce dışardan satın alıyordu. Ancak Türkiye'ye uygulanan açık ve örtülü ambargolar nedeniyle yerli üretim düğmesine basıldı. MKE tarafından tam 17 bin parçadan oluşan ve tüm parçaları milli olarak üretilen milli deniz topu geliştirildi. 16 km etkili menzile sahip silah sistemi, dakikada 80 atış yapıyor.

YERLİ SİLAH MAVİ VATAN'DA KULLANILACAK

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen deniz topunun kabiliyetlerini önce karada sergiledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesinin yerinde izlediği test atışları başarıyla gerçekleşti. Sistem savaş gemilerine entegre edilecek. Mavi Vatan'da test atışı yapılacak. O testler de başarıyla tamamlanırsa, Türk Deniz Kuvvetleri'nde milli deniz topu dönemi başlayacak.

Milli deniz topunun 2022 yılının şubat ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.