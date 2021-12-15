VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu'nun BAE'de yoğun diplomasi trafiği
Türkiye'de 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
Şentop: Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Omicron Avrupa'yı etkisi altına alabilir
Bahçeli: CHP Genel Başkanı'nın çabaları beyhudedir
BDDK, sahte hesaplara karşı uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gündem 'omicron'
Başkan Erdoğan, Libya ve BAE heyetlerini kabul etti
Savaş gemilerinin vurucu gücü olacak!
İlginç yasak sona erdi! Van kedilerini artık sevebilirsiniz
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzu yarın yayımlanacak
Dünyayı korkutan güç! Göreve hazırlanıyor
İşte PKK'nın Avrupa'daki merkezi!
Üslubu tepki çekti! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a saygısızlık
Farkımızı ortaya koyduk! Dünya devi açıkladı
AK Parti'den çok önemli asgari ücret açıklaması!
HÜRJET'in yer testleri başlıyor
Konuşması gelen notla kesildi!
Fransa'nın tekeli kırıldı! Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta
Fatih'te can pazarı! Pencereden atladılar
46 yıllık hayali gerçekleşti
Dev projede sona gelindi!
MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon
İstikbal bayileri buluştu
15 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00

Savaş gemilerinin vurucu gücü olacak!

Kaynak: CNN Türk

ABONE OL

MKE tarafından üretilen ilk milli deniz topu test atışını başarıyla tamamladı. Yerli silah 2022 yılında göreve başlayacak.

Türkiye'ye uygulanan ambargolardan biri daha yerli üretimle aşıldı. Mavi Vatan'da görev yapan savaş gemileri için milli deniz topu geliştirildi. İlk testleri başarıyla geçen yerli silah 2022 yılında göreve başlayacak.

16 KM MENZİLE VE DAKİKADA 80 ATIŞ KABİLİYETİNE SAHİP

Türkiye, savaş gemilerinin ana vurucu gücü olan deniz topu sistemini daha önce dışardan satın alıyordu. Ancak Türkiye'ye uygulanan açık ve örtülü ambargolar nedeniyle yerli üretim düğmesine basıldı. MKE tarafından tam 17 bin parçadan oluşan ve tüm parçaları milli olarak üretilen milli deniz topu geliştirildi. 16 km etkili menzile sahip silah sistemi, dakikada 80 atış yapıyor.

YERLİ SİLAH MAVİ VATAN'DA KULLANILACAK

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen deniz topunun kabiliyetlerini önce karada sergiledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesinin yerinde izlediği test atışları başarıyla gerçekleşti. Sistem savaş gemilerine entegre edilecek. Mavi Vatan'da test atışı yapılacak. O testler de başarıyla tamamlanırsa, Türk Deniz Kuvvetleri'nde milli deniz topu dönemi başlayacak.

Milli deniz topunun 2022 yılının şubat ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

Etiketler : Savaş gemileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MKE MİLLİ DENİZ TOPU
Sevgiliye ithaf

Sevgiliye ithaf
‘Dilberay'ın afişi çıktı

‘Dilberay'ın afişi çıktı
Uyuyan devi uyandırdılar!

Uyuyan devi uyandırdılar!
Küstüm size!

Küstüm size!
Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'

Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'
Tiyatroda ‘İkinci Bahar'

Tiyatroda ‘İkinci Bahar'
Yıldız'ı kıskanıyorum

Yıldız'ı kıskanıyorum
Yılın son aşk bombası

Yılın son aşk bombası
Kadir İnanır yarın taburcu olacak

Kadir İnanır yarın taburcu olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER