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22 Ocak 2021 Cuma 15:04:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 15:06:00

Geri adım atıldı! SAMP-T'lerle ilgili önemli gelişme

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Türkiye, hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için yerli üretim çalışmalarının yanında SAMP-T alımına yönelik görüşmeleri sürdürerek sistemin TSK envanterinde yer almasını istiyor.

İtalyan-Fransız ortaklığıyla üretilen Eurosam SAMP-T savunma sistemlerine yönelik görüşmelerini sürdüren Ankara yönetimi füze sistemini TSK envanterine katmak istiyor.

Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin milli güvenliğini korumak için Suriye'ye gerçekleştirdiği harekatlar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri alma sürecinde Ankara politikalarına karşıt tutum sergileyerek ilişkilerin gerilmesine yol açan Fransa ile normalleşme için istişarelere başlandı. Bu gelişmenin ardından Fransa'nın Türkiye'ye yönelik siyasi tavrı nedeniyle duraksayan SAMP-T ortak üretim programı üzerinde yapılan görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Askeri kaynaklar, Türkiye'nin SAMP-T füze sistemini de envanterine katmak istediğini ifade ediyor.

ANKARA: YOL HARİTASINA SADIK KALINMALI

Ankara'nın S-400 satın almadan önce ilgilendiği SAMP-T sisteminde Fransa ve İtalya ile ortak üretim programı üzerinde görüşülerek 2018'de kavram tanımlama çalışmaları için sözleşme imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Macron arasında geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleştirilen görüşmelerde de SAMP/T konusu gündeme geldi. Görüşmelerde Macron'un süreci durdurduklarını ancak yeniden başlaması için olumlu tavır sergilediği kaydedilmişti. Türkiye, anlaşmanın başladığı dönemde belirlenen yol haritasına sadık kalınmasını istiyor. Türkiye'nin gündeminde SAMP-T bataryasının doğrudan alınmasından ziyade zincir ortak üretim yer alıyor.

Etiketler : S-400 Ankara SAMP-T sistemi FRANSA İTALYA
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