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31 Mayıs 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 18:00:00

Samanyolu'nun ardında gizlenen galaksi görüntülendi

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Geceleri gökyüzüne baktığımızda çıplak gözle bile görebildiğimiz Samanyolu Galaksisi'nin ardında yer alan bir galaksi yeniden görüntülendi.

Geceleri gökyüzüne baktığımızda çıplak gözle bile görebildiğimiz Samanyolu Galaksisi'nin ardında yer alan bir galaksi yeniden görüntülendi. Yeryüzünden yaklaşık 550 kilometre uzaklıktaki bir yörüngede seyreden Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun büyüleyici güzelliği ardında, 11 milyon ışık yılı ötede 'gizlenen' galaksinin şimdiye kadarki en net fotoğrafını yakaladı.

Etiketler : Samanyolu Samanyolu Galaksisi Hubble Uzay Teleskobu
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