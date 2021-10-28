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28 Ekim 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 19:00:00

Samanyolu Galaksisi dışında bir gezegen keşfedildi

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NASA bilim insanları yeni bir çalışmada Samanyolu Galaksisi dışında bir gezegen adayı keşfettiklerini duyurdu.

NASA bilim insanları yeni bir çalışmada Samanyolu Galaksisi dışında bir gezegen adayı keşfettiklerini duyurdu. Araştırma ekibi, gök cismine "M51-ULS-1b" ismini verdi. Galaksimiz dışındaki gezegen, Dünya'dan yaklaşık olarak 28 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Etiketler : NASA bilim insanları M51-ULS-1b Samanyolu Galaksisi
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