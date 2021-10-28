Samanyolu Galaksisi dışında bir gezegen keşfedildi

NASA bilim insanları yeni bir çalışmada Samanyolu Galaksisi dışında bir gezegen adayı keşfettiklerini duyurdu. Araştırma ekibi, gök cismine "M51-ULS-1b" ismini verdi. Galaksimiz dışındaki gezegen, Dünya'dan yaklaşık olarak 28 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

