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25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30:00

Sahada düşmanı şaşkına çeviriyor... Türk mühendisleri geliştirdi!

Kaynak: TRT Haber

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Sahada tüm dengeleri değiştiren hassas güdüm kitleri askeri operasyonlarda güvenlik güçlerine önemli kabiliyetler kazandırıyor. Hassas güdüm kitleri, bombaların havada süzülürken anlık yön değiştirmesini sağlıyor. Terör hedeflerinin nokta atışı vurulmasına imkan veriyor.

Savunma sanayinde geliştirilen yerli ürünler, askeri operasyonlarda büyük avantaj sağlıyor. Hassas güdüm kitleri de kritik görevlerde güvenlik güçlerine önemli kabiliyetler kazandırıyor. Peki güdüm kitleri, operasyonlardaki başarıyı nasıl etkiliyor?

Mühimmatları akıllı hale getiriyor, hedeflerin yüksek hassasiyet ile vurulmasını sağlıyor. Güdüm kitleri, zorlu harekat şartlarında hava kuvvetlerinin en büyük desteği. Bu yerli ürünler sahada tüm dengeleri değiştiriyor.

Hareketli hedeflerin havadan imhası, günümüzde başarılı operasyonların anahtarı. Hassas güdüm kitleri, son dönemde özellikle terör örgütüne karşı sınır ötesinde düzenlenen nokta operasyonlarda önemli rol oynuyor. Bombaların hedeften sapmasını engelleyen bu kit, nitelikleri ile sahada başarısını ispat etti.

HEDEFLERİ NOKTA ATIŞI VURUYOR

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, "Daha az bombayla daha az çevresel zararla operasyonu tamamlayabildiğiniz ürünler. Bunlar itkisiz sistemler güdüm kitleri uçaktan ayrıldıktan sonra aldığı ilk hızla yol alıyor hassas güdüm kiti 82 83 ve 84 mak serisi bombalara uygun çeşitleri var." dedi.

Hassas güdüm kitleri, bombaların havada süzülürken anlık yön değiştirmesini sağlıyor. Terör hedeflerinin nokta atışı vurulmasına imkan veriyor.

BOMBALARI GÜDÜMLÜ HALE GETİRİYOR

Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, "Hedefin konumunun değişmesi ya da farklı bir hedefin ortaya çıkması durumunda gerçek zamanlı olarak o bombaya yeni bir hedef ya da yeni bir manevra sağlanması mümkün olabiliyor. Böylelikle çok daha dinamik zamana bağlı hedeflerin vurulması mümkün olabiliyor" açıklamasını yaptı.

Hedef dışında hasar oluşturmayan kitleri hava şartları da etkilemiyor. Daha az uçuş ve daha az sayıda personel ile etkili sonuçlar veriyor.

TÜRK MÜHENDİSLERİNİN İMZASI VAR

Dünyada sınırlı ülke tarafından geliştiriliyor.

Hassas güdüm kitleri savunma sanayiinde bağımsızlık hedefini temsil ediyor. Türk mühendisliğinin emek ve başarısını yansıtıyor.

Kitlerin, yeni teknolojik nitelikler kazanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Etiketler : Arda Mevlütoğlu Savunma Politikaları Uzmanı TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş
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