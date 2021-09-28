Dünyanın en hafifi! Emniyet güçlerini koruyacak

Sadece 3 ülke üretebiliyor! Emniyet güçlerini dünyanın en hafif balistik zırhı koruyacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli balistik zırh çözümleriyle emniyet güçlerinin güvenlik seviyesi artırılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nurol Teknoloji, savuma sanayisinin ihtiyacı olan balistik koruyucu zırh sistemlerinin üretimine yönelik faaliyetler yürütüyor.

Bor karbür, silisyum karbür ve alümina seramiklerin kullanıldığı ileri balistik zırhlı çözümleri dünyada üretebilen birkaç firma arasında yer alan Nurol Teknoloji, insan hayatını koruyan ve tek bir firenin dahi tolere edilemeyeceği bu ürünleri Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve diğer kolluk kuvvetlerine tedarik ediyor. Bu sayede en yüksek tehdide karşı korunma ve operasyon alanlarında rekabet avantajı sağlanıyor. Yerli ve milli balistik koruyucu çözümlerle bu alandaki dışa bağımlık büyük ölçüde azaltılırken ülke ekonomisine katkı sunuluyor.

Şirket kendi reçeteleri ve sahip olduğu malzeme bilgisiyle dünyanın en hafif zırh çözümlerine imza atıyor. Yerli balistik zırh çözümleri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor.

Nurol Makina, EGM için AK-47, G3 ve M16 tüfeklerinin mermilerinden çok daha etkili bir mühimmata karşı koruma sağlayan 55 bin tam koruma balistik yeleği ve 110 bin plaka, 20 bin gömlek içi yeleği, 15 bin özel hareket yeleği ve 30 bin plaka siparişi aldı. 90 bin balistik koruyucu yeleğin yüzde 70'ten fazlası teslim edildi.

Bu kapsamda, 25 bin tam koruma yeleği EGM'nin kullanımına sunuldu. Gömlek içi yelek, özel harekat yeleği, zırhlı güvenlik kabininde ise talep edilen ürünlerin tüm sevkiyatları tamamlandı.

- BALİSTİK KORUYUCU EL KALKANLARININ TESLİMATI DA YAKINDA



Balistik yelek ve plaklara ilaveten yine EGM ihtiyacı olan 1400 balistik koruyucu el kalkanının teslimatı yakın zamanda gerçekleştirilecek.

Güvenlik güçlerinin söz konusu ihtiyaçları dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği, Türkiye'de ise Nurol Teknoloji tarafından ortaya konulan bor karbür seramiğinin kullanıldığı balistik koruyucularla karşılanacak.

Yerli balistik zırh çözümleriyle kara, hava ve deniz platformlarının korunması, milli İHA ve SİHA'ların zırhlı kumanda ve komuta birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması, acil harekat zırhlı koruma ünitelerinin temin edilmesi hedefleniyor.