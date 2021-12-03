Sadece 10 milyon adet iPhone 13 üretilecek

Sadece 10 milyon adet iPhone 13 üretilecek

Çip krizi, akıllı telefon sektörünü etkilemeye devam ediyor. Apple, iPhone 13 tedariği için hedeflerini 10 milyon adede düşürdü. Apple'ın bileşen tedarikçileriyle tekrar görüştüğünü belirten bir kaynak, "Apple, tedarikçilerine iPhone 13'e olan talebin yavaşladığını söylüyor. Ayrıca şirket, satıcılara öngörülen siparişlerin gerçekleşmeyebileceğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

