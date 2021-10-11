S-400 ayarında sistem!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede hazır olması planlanan hava savunma sistemi SİPER ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "S-400 ayarında bir yerli hava savunma sistemine doğru gidiyoruz. 5 yıl içinde bu kademeleri doldura doldura gideceğiz." demişti. Uzman isimler Türkiye'nin hava savunma sistemlerindeki son durumunu değerlendirdi.

Milliyet'ten Sercan Dinç'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, mayıs ayında SİPER'den önce ara ürün olarak 100 kilometre menzile ve 20 kilometrenin üstünde irtifa tavanına sahip bir hava savunma sisteminin daha geliştirildiği açıklanmıştı. ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı modeli ile Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi-SİPER projesi geliştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında hava savunma sistemleri ile ilgili çalışmalara değinen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çeşitli tehditlerin karşılanmasına yönelik hava savunma ürünleri var. Bizim şu anda HİSAR A+ ve HİSAR O+ yaklaşık 20 km'ye kadar bir önleme zarfımız oluştu ama SİPER'e giden yolda 70 ve 100 km civarında bir önleme zarfı oluşturacağız. Ondan sonra SİPER'de de onun üzerine çıkacağız. S-400 ayarında bir sisteme doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 5 yıl içinde bu kademeleri doldura doldura gideceğiz."

"HAYATİ BİR ROL OYNADIĞI GÖRÜLDÜ"

Türkiye'nin hava savunma sistemine büyük iş düştüğünü belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili Milliyet'te şunları söyledi;

"Hava savunma ve taarruz sistemleri bir savaşın kazanılması ve kaybedilmesi adına ne kadar hayati bir rol oynadığı görüldü. İspat etti. Bu nerede? Yakın zamanda girmiş olduğumuz bütün mücadelelerde. Hem Suriye'de hem Libya'da hem de Karabağ'da bu görüldü. O yüzde Türkiye büyük bir konsantrasyonla hem derinlikte kademeli olarak hem de irtifada katmanlı olarak hava savunma sistemlerini geliştirme eğilimi içerisinde."

"SİPER'E ÇOK BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR"

"Sadece S-400'e bırakmıyoruz. S-400 yetmez. Pek çok S-400 sistemine ihtiyaç var. Sadece S-400'e güvenilemez. Türkiye'nin geleceği açısından hem alçak irtifada hem orta irtifada hem de yüksek irtifada hatta yüksek irtifanın da ötesinde daha yukarıda hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Bu noktada SİPER'e çok büyük iş düşüyor."

"SİPER'in geliştirilmesine de çok büyük iş düşüyor. Sadece SİPER değil bütün hava savunma sistemlerine iş düşüyor. Hem katmanlı hem kademeli gelişme kaydetmek için bu milli güvenlik ile ilgili bir husus. Siyasi bir mesele değil. Avrupa veya Amerika S-400'lerle ilgili ne kadar sopalarsa sopalasınlar bu hava savunma sistemimizi oluşturmak zorundayız."

TURAN OĞUZ'DAN ÇARPICI "SİPER" AÇIKLAMASI

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz da, Türkiye'nin hava savunma sistemi SİPER'le ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Turan Oğuz şu ifadeleri kullandı:

"5 sene öncesine kadar Türkiye'de yerli ve milli hava savunma sistemleri yoktu. İthal sistemlere bağımlıydık. 2016'dan günümüze geldiğimizde KORKUT Yakın Hava Savunma Sistemi envanterde. HİSAR-A+ envantere girmiş durumda. SUNGUR'un bu sene pilot teslimlerinin yapılması bekleniyor. Gelecek sene HİSAR-O+'nın hizmete girmesi bekleniyor. Yine kısa sürede HİSAR'ın aktif radar arayıcı başlıklı bir sisteminin orta menzilde hizmete girmesi bekleniyor."

"2023'e kadar da SİPER kapsamında öncelikli olarak uzun menzilli bir hava savunma sisteminin 100 km'ye kadar etkili menzili ve 20 km'nin üzerinde etkili irtifası olacak füzesiyle birlikte ilk kez envantere girmesi bekleniyor. Ondan sonra bir tane daha uzun menzilli ve daha yüksek irtifada görev yapabilecek füzesiyle kompleks bir sistem olacak. Buraya kadar olanların hepsi hava soluyan hedefleri (uçak, helikopter, füze, seyir füzesi vb) engellemek amaçlı olacak."

"BUNUN RADAR TARAFI DA LAZIM"

"Bizim tüm ihtiyacımız bununla sınırlı değil. Hem uzak mesafeden gelen hava soluyan hedeflere hem de balistik füzelere karşı savunma yapabilmek için S-400'ü aldık. Milli imkanlarla ve yerli olarak da bir balistik füze önleme sistemi yapabilmemiz lazım. Bu sadece füze ile mümkün olmuyor. Bunun radar tarafı da lazım, olabildiğince uzak mesafeden balistik hedefleri tespit edeceksiniz."

Balistik füzelerin öne çıkan özelliklerini sıralayan Oğuz şunları kaydetti:

"Balistik füzelerin öne çıkan özellikleri nelerdir;

- Çok yüksek hızlara ulaşabilmesi

- Çok uzak mesafelerden atılabilmesi

- Yüksek irtifalarda uçabilmesi. Hatta bazıları atmosfer dışına çıkıyor."

"Bu tehditleri önce görebilmek, sonra takip edebilmek, sonra da füzeleri tehditlere yönlendirmek gerek. Buna uygun radarların yapılması lazım. Bunun için uygun radarlar kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimize teslim edilmeye başlanacak. Bizim Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS) dediğimiz sistem. Böylece ilk defa balistik füze tespit edebilecek milli bir radarı envanterimize almış olacağız."

"İLK DEFA UZUN MENZİLDE ÖNLEME YAPABİLECEK"

SİPER'in kendi kapsamında bir ilk olacağını söylen Oğuz, şunları dedi:

"İlk defa uzun menzilde önleme yapabilecek. Hatta Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir balistik füze engelleyebilecek bir sistemin de 4-5 sene içinde hazır olabileceğini söyledi. Yani önümüzdeki 5 yıl içinde SİPER hava savunma sistemine 3 tane füze dahil olacak."

SİPER bir uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi. Bu sistem esas olarak nelerden oluşuyor?

- Radarlar. Tehdidi tespit ve teşhis edecek, takip edecek, atış sürecinde de atış kontrolünü sağlayacak. Dolayısıyla füzeleri yönlendirecek.

- Fırlatma araçları ve füzeler. Hedefi fiziki olarak engelleyecek.

- Komuta kontrol sistemi. Tüm sistemi kontrol edecek ve yönetecek. Ayrıca diğer ağlarla da iletişimi sağlayacak. Çünkü sistem sadece kendi radarlarından değil Türkiye genelinde yayılmış radarlar, Havadan Erken İhbar Kontrol uçakları gibi diğer kaynaklardan da veri alacak.

"ONLARCA SENE SÜRECEK SÜRECİN İLK BAŞLANGICI"

"Çok daha uzaktan atılan kıtalararası balistik füzeleri gibi tehditleri vurabilmek için ABD, Rusya gibi ülkeler uzayda konuşlu kızılötesi takip uyduları da bulunduruyor. Yani takip uzaya kadar devam ediyor. Bu da demektir ki biz daha onlarca sene sürecek bir geliştirme sürecinin başlangıcında sayılırız."

"ÇOK İYİ BİR YAZILIM ŞART"

"Bir de yazılım tarafı önemli. Çok iyi füzelerinizin olması yetmiyor. Tehdit balistik füzeler çok hızlı olduğu, bazen de atmosferin üzerine çıktığı için çok iyi bir yazılımınızın olması gerekiyor. Daha çok başındayız. Üstelik bunların hepsini deniz için de yapacağız. KORKUT'e devreye aldık dedim. Bunu denizdeki muadili de GÖKDENİZ. Gemilerimize koyulmaya başlanıyor. Hatta Türkiye'den de önce dünyada ilk defa Türkmenistan'da hizmete girdi. Bizde de ilk defa TCG İstanbul'da hizmete girecek. Tüm kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemi füzelerini gemilerden de atabilmemiz lazım. Çok kısa sürede elimizdeki sistemler ile gemilerimize de hava savunma sistemleri kuracağız."

"SİPER, F-16'LARA DA ÇOK BÜYÜK DESTEK OLACAK"

"SİPER, savaş uçaklarımızdaki yükü de azaltmış olacak. Çünkü, uzun menzilli hava savunma kabiliyetimiz S-400'ten önce yoktu. Bunu neyle sağlıyorduk? Olabildiği kadarıyla F-16'larımızla sağlıyorduk. Onlar da çok sınırlı ve her yerde bulunmalarına imkan yok. Hatta alınan tek bir filo S-400 yeterli olmayacağı için hala bu yük onların üzerinde. Dolayısıyla HİSAR ve SİPER F-16'larımıza da çok büyük destek olacak."

SİPER'İN ÖZELLİKLERİ

- Atış Kontrol Radarı (AKR)

- En az 70 kilometre menzile sahip

- 8×8 konfigürasyonundaki bir füze fırlatma aracı üzerine kurulacak

- 4 adet SİPER Füze Fırlatma Sistemi

- En az 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS)'ne

- 1 adet TEIRS Arama Radarı (AR)

- 1 adet Atış Kontrol Merkezi (AKM)

- 1 adet Atış Kontrol Radarı (AKR)

- 1 adet Filo Kontrol Merkezi (FKM)

- 3 adet Haberleşme İstasyon Aracı (HİA)'na sahip olacak

ASELSAN tarafından geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi de arama radarı olarak kullanılacak.