Kuzeyde Zirkon füzesini denizaltından test ettiler

Rusya denizaltıdan ilk kez bir Zirkon hipersonik seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıkladı.

Aksam.com.tr'nin Reuters haber ajansından aktardığına göre, Severodvinsk denizaltısının füzeyi Barents Denizi'nde dün hava karanlıkken ateşlediğini ve seçilen hedefi vurduğunu söyledi.

Temmuz ayında bir savaş gemisinden zirkon füzesini ateşlemeyi test eden ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntüler, füzenin bir denizaltıdan yukarı doğru ateş ettiğini, parıltısının gece gökyüzünü su yüzeyini aydınlattığını gösterdi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada "Tsirkon füzesinin nükleer bir denizaltıdan test ateşlemesi başarılı sayıldı" dedi.