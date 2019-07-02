Rusya Savunma Bakanlığı: Yeni anti-balistik füzesi başarıyla test edildi
Rus Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri, Kazakistan'daki Sarı-şagan eğitim alanında yeni bir anti-balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı.
TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya Havacılık Savunma Kuvvetleri'nin Kazakistan'daki Sarı-şagan eğitim alanında yeni bir anti-balistik füzeyi test ettiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığından Albay Pavel Kuzmin, "Yeni balistik anti-füze, birkaç testten sonra özelliklerini güvenilir bir şekilde doğruladı ve bir hedefi hassas şekilde vurarak görevini başarıyla yerine getirdi." dedi.
Yetkililer füzenin özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
ANTİ-BALİSTİK FÜZE NEDİR?
Anti-balistik füze, balistik füzelere karşı koymak için tasarlanan bir füze türüdür. Balistik füzeler nükleer, kimyasal, biyolojik silahlar veya konvansiyonel savaş başlıkları atmak için kullanılır. Anti-balistik füzeler ise bu füzelere karşı koymak için tasarlanmışlardır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rusya Savunma Bakanlığı: Yeni anti-balistik füzesi başarıyla test edildi
- Elon Musk’ın Mars'a göndermeyi planladığı yeni uzay aracının ilk uçuş tarihi belli oldu
- WhatsApp'ta vakit geçirmek sağlığınız için faydalı olabilir
- Yerli uydumuz RASAT, Yunan adalarını uzaydan görüntüledi
- Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Canlı izle (2 Temmuz 2019)