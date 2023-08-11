Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi
Kaynak: AA
Rusya, su kaynağı aramak için 1976'dan bu yana ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1v roketini fırlattı.
Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.
Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25'in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.
Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25'in barışçıl amaçlarla Ay'a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030'da da Ay'a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.
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