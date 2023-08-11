VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız"
Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Barajlardan tarlaya su kayıpları azaltılacak
İngiliz ekonomisi 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydetti
11 Ağustos 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 11:30:00

Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya, su kaynağı aramak için 1976'dan bu yana ilk defa Ay'a uzay aracı gönderdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1v roketini fırlattı.

Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25'in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25'in barışçıl amaçlarla Ay'a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030'da da Ay'a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.

Etiketler : rusya ay uzay aracı
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX