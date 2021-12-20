Bayraktar TB2 SİHA'sına rakip gösterdiler!

Avrupa topraklarında ilk kez Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı bütün dengeleri değiştirdi, Rus ordusu ilk kez açık şekilde Türk SİHA'sına karşı bir rakip gösterdi.

Ukrayna'yı işgal etmesinden korkulan Rusya, en yeni insansız saldırı uçağını dünyaya gösterdi. Yer testleri başlayan S-70 Okhotnik SİHA'sının karadaki bir hedefi 500 kilogram bir bombayla vurduğu görüntüler de hafta sonu yayınlandı.

Avcı anlamına gelen Okhotnik'in açık kaynaklara göre uzunluğu 14 metre, kanat açıklığı 19 metre, kalkış ağırlığı ise 20 ton. Rus askeri uzmanlar, söz konusu SİHA'nın Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 birlikte operasyonlar gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Rusya, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da Rus hava savunma sistemlerini paramparça eden, Ukrayna'da sahne alan Bayraktar TB2'nin karşısına ilk kez açık şekilde Orion'u rakip gösterdi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın insansız hava araçları sorumlusu Tümgeneral Aleksandr Novikov, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen Orion saldırı drone'unun Türk üretimi Bayraktar TB2 ile baş edebileceğini ileri sürdü.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus general daha da ileri giderek, Orion'un yalnızca Bayraktar TB2 SİHA'sının değil benzeri tüm hava araçlarının karşısında durabileceğini söyledi.

Rus medyası, 24 saat havada kalabilen Orion SİHA'sının Suriye'de birçok saldırı gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda çok sayıda keşif uçuşu yaptığını yazmıştı.

UKRAYNA BAYRAKTAR TB2 İLE RUS YANLISI AYRILIKÇILARI VURDU

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ilk kez Ekim ayında Rus yanlısı ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan yeni dönem, tırmanan Rusya-Ukrayna krizinin ana eksenine oturdu. Amerikan Bloomberg yayın organı, Türkiye'nin Ukrayna'ya çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını bildiriyor. Bloomberg'e göre, 2019'da başlayan drone satışı füzeler ve kontrol istasyonlarını da kapsıyor.

En az iki düzine Bayraktar TB2'nin daha kısa sürede Ukrayna'ya gönderileceğini aktaran Bloomberg, Türkiye ve Ukrayna liderlerinin 2019'dan bu yana en az beş kez buluştuğunu kaydediyor.

Amerikan yayın organına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Nisan 2019'daki seçim zaferinden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha sık görüştüğü bir başka lider yok.

SİHA'ların Cuma günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Rusya lideri Vladimir Putin görüşmesinde de gündeme geldiğinin altını çizen Bloomberg, Ukrayna'nın ABD'den de füzeler aldığını hatırlattı.

Haberini 'Türk droneları alan Ukrayna Rusya'yı kızdırıyor ve daha fazla elde etmek istiyor' başlığıyla sunan Amerikan yayın organı, Kiev yönetiminin ayrıca SİHA'ların ortak üretilmesi için çaba gösterdiğini de belirtiyor.

Bloomberg'e konuşan Carnegie Endowment adlı Amerikan düşünce kuruluşunun Moskova (Rusya) Merkezi Yöneticisi olan Dmitri Trenin, Ukrayna'nın elindeki SİHA'ların halihazırda Rusya için en büyük endişe kaynaklarından biri olduğunu söylüyor.

DENGELER DEĞİŞTİ

Rus medyası Ekim ayı sonunda Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan dönemde neredeyse her gün yeni haberlere yer veriyor.

Türkiye'den kalkış yapan bir kargo uçağının rotasının Ukrayna olduğunu hafta içinde bildiren Rus medyası, söz konusu uçakta yeni Bayraktar TB2'lerin sevk edildiğini ileri sürmüştü. Rus askeri araştırmacı Akim Apachev, gelişmeyi 'acil' olarak niteleyip "Ukrayna Il-76'sı şu anda gizlice 'Türk kuşları'nın yeni parçalarını taşıyor. Uçak Tekirdağ Çorlu'dan havalandı" ifadesini kullanmıştı.

Bölgenin Bayraktar insansız hava araçlarının eğitim sahası olduğunu kaydeden Apachev, kargo uçağının ise Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Odesa'ya iniş yaptığını iddia etmişti. Askeri gözlemci Akim Apachev, ilk saldırının ardından yine Rus medyasına konuşmuş, Kiev yönetiminin elindeki 30 insansız hava aracının yalnızca Donbas için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu savunmuştu.

Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlatmıştı: "Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre, Ukrayna ordusu 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk."

DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTU

Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın ilk saldırının ardından yeni Bayraktar TB2'ler alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.

Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki en az iki iki top bataryasının yok edildiğini yazdı.

Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ayrıca, komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında.

UYDUDAN APAÇIK GÖRÜNDÜ

ABD merkezli Maxar Technologies tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına yaptığı devasa yığınağın büyüdüğü açık şekilde görüldü.