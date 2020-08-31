TSK'nın gücüne güç katacak! ROKETSAN'ın lazer güdümlü topçu füzesi yolda...

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de 1988'de 25 kişiyle kurulan, bugün 3 bin 169 çalışanıyla Türk bayrağını uluslararası alanda dalgalandıran şirketin, son 4 yıldır dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması arasında yer aldığını söyledi.

Şirketin yerli ve milli malzeme kullanımını her geçen gün artırdığına işaret eden Yiğit, bu oranın yüzde 76'ya ulaştığını bildirdi.

Açılışı yapılan tesislere ilişkin bilgiler veren Yiğit, şöyle konuştu:

"Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde mikro uydu fırlatma sistemi, hassas güdümlü mini ve mikro silah sistemleri, yapay zeka uygulamaları, hipersonik sistemler, lazer silahları ve teknolojileri gibi ileri teknoloji gerektiren çalışmalar yürütülmektedir.

ROKETSAN, dışarıya bağımlı olmayan özgün ve yenilikçi milli savunma sistemlerini ülkemize kazandırmayı temel gaye olarak benimsemiştir. Bir yandan OMTAS ve UMTAS gibi tanksavarları tasarlayıp düşman zırhlarını delen ROKETSAN, diğer yandan da Altay ana muharebe tankının balistik korumasını üstlenerek zırh delici mühimmata karşı zırh teknolojilerini üretmiştir.

Patlayıcı Ham Madde Üretim Tesisi'nde üretilen ham maddeler sayesinde roket ve füze sistemlerinde kullanılan patlayıcılarda yurt dışı bağımlılığını en aza indiriyoruz."

Geliştirme ve doğrulama çalışmalarının sonuna gelinen Atmaca füzesinin dışa bağımlılığı sonlandırıp Mavi Vatan'daki haklı mücadeleye büyük katkılar sunacağını vurgulayan Yiğit, "Tasarımını İHA ve SİHA'larıyla ülkemizin gururu olan Baykar Savunma ile birlikte nisan ayında başladığımız ve gereksinimlerini sahadaki aciliyeti göz önüne alarak belirlediğimiz en yeni ürünümüz lazer güdümlü 230 milimetrelik topçu füzemizin alt sistem doğrulama çalışmalarını temmuz aylarının başlarında tamamladık. Bu füzemiz Bayraktar TB2 SİHA'mızın havadan işaretlediği hedefleri karadan sağlayacağı atış gücüyle imha ederek Mehmetçiğimizin gücüne güç katacaktır."