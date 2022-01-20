Robotun kedi sevgisi

Antalya Bilim Merkezi'nde robotik kodlamayla ilgili çalışmalar yapılıyor, robotik kodlamayı çocuklara, gençlere sevdirmek amaçlanıyor. Kepez'deki Bilim Merkezi'nde robotik kodlama ile programlanan robot NAO, 'Gel, pisi pisi' diyerek çağırdığı kedileri mamayla besliyor. Kedilerin pati darbeleriyle zaman zaman düşen robot NAO, çocuklar tarafından da büyük ilgi görüyor.

