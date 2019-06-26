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26 Haziran 2019 18:06 | Çarşamba

Robotlar 2030’a kadar 20 milyon imalat işini insanların elinden alacak

Oxford Economics’te yapılan açıklamada robotların 2030 yılına kadar küresel imalat istihdamında 20 milyon insanı işinden edebileceği belirtildi.

Merkezi Londra’da bulunan araştırma kuruluşu Oxford Economics, robotların 2030 yılına kadar küresel imalat istihdamında 20 milyon insanın yerini alabileceğini duyurdu.

Oxford Economics’te yapılan açıklamada robotların 2030 yılına kadar küresel imalat istihdamında 20 milyon insanı işinden edebileceği, bu çalışanların hizmet sektöründe istihdamının sağlanabileceği belirtildi.

Kuruluşun açıklamasında her bir robotun ortalama 1,6 imalat çalışanın işini yerine getirdiği belirtilerek, en düşük donanıma sahip olan çalışanların robotların getirdiği değişimden en fazla etkilenecek grubu oluşturacağı vurgulandı.

Açıklamada, Düşük vasıflı çalışanlara sahip olan ekonomilerin daha zayıf ve daha yüksek işsizliğe sahip olma eğilimi vardır. Bu bölgeler robotların yarattığı istihdam kaybına karşı çok daha hassas olacak. ifadelerine yer verildi.

Robotların kullanımının 2011-2016 yılları arasında ABD’de otomotiv sektöründe yüzde 14, diğer sektörlerde yüzde 40 artış kaydettiği ifade edilen açıklamada, söz konusu dönemde artış oranının Çin'de otomotiv sektöründe yüzde 199, diğer sektörlerde ise yüzde 267 seviyesinde olduğu belirtildi.

Oxford Economics’in açıklamasında tekrara dayalı işlerin robotlar tarafından yapılmasının mümkün olduğu belirtilirken, daha çok yaratıcılığa ve sosyal zekaya dayalı işlerin ise daha az risk altında olacağının altı çizildi.

Açıklamada 2000 yılından bu yana tüm dünyada toplam 1,7 milyon imalat pozisyonunun robotlar tarafından yapıldığı, bunun Avrupa’da 400 bin, ABD’de 260 bin, Çin de ise 550 bin olduğu belirtildi.

Kuruluş açıklamasında politika yapıcılarının, iş dünyasının, çalışanların ve öğretmenlerin, gelecekte otomasyon sistemine uygun gerekli donanımların kazandırılmasına odaklanmaları gerektiği belirtildi.

(AA)

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