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29 Mart 2021 Pazartesi 10:48:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 10:48:00

Prof. Dr. İsmail Demir TF-X için tarih verdi

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Milli Muharip Uçak'la ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'F-35 konusundaki ihtiyacımızı MMU ile gidereceğiz. TF-X'in 2023'de hangar çıkışını yapacağız.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Habertürk'te soruları cevaplandırdı.

Hisar füze sistemiyle ilgili konuşan Demir, "İHA, roket, balistik füze saldırılarını önlemeniz lazım. Bunların hepsi tehdit oluşturur. Karşı koymak için menzilleri değişik sistemler geliştirdik. Hisar da bunlardan biri." dedi.

star.com.tr'ın haberine göre, Milli Muharip Uçak'la ilgili soruyu cevaplayan Prof. Dr. İsmail Demir, "F-35 konusundaki ihtiyacımızı bu uçakla gidereceğiz. Hürkuş da geliyor. Önemli kabiliyetler elde edeceğiz. Çalışmalar son hızla ilerliyor. 2023'de hangar çıkışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Demir, Rusya'dan alınan S-400'ler için ise, "Sistemi teslim aldık, TSK'ya verdik. Savunmaya ihtiyaç olunca devreye girer. Masaya da en başından beri 2 sistem için oturmuştuk." dedi.

"Savunma sanayii ihracatı ne durumda?" sorusunu cevaplayan Demir, "Geçen yıl pandemi nedeniyle ihracatımız düştü gözüküyor. Fakat rakamlara yansımayan durumlar var. Aslında yükseldi diyebiliriz. Türk ürünlerine geniş bir ilgi var." diye konuştu.

Demir, ürünlerdeki yerlileşme oranı hakkındaki soruya şu cevabı verdi: Kabaca yüzde 70 diyebiliriz. Bomba, mermiler, top, tüfek konusunda yüksek oranda yerlilik var. Füzelerimizin hepsi yerli. Silahlar konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Demir, F-35 programına ilişkin soruya da "Türkiye hukuk bürosu ile anlaştı. Kritik parçalarda alımımızı durduramadılar. ABD görüşmekten kaçıyor, ben yaptım ile olacak şey değil." şeklinde cevap verdi.

Etiketler : Prof. Dr. İsmail Demir F-35 HA roket balistik füze
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