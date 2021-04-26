  • BIST
    1374
  • Dolar
    8,2823
  • Euro
    10,0194
  • Altın
    474,1980
İstanbul
5 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe operasyonlarından yeni görüntüler
Türkiye'de koronavirüs: 24 saatte 353 can kaybı
Bakan Koca yeni vaka haritasını paylaştı!
Başkan Erdoğan: Kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İndirimi gördüler, koronavirüsü unuttular
Yunanistan aleyhinde Ege'de geri itme operasyonları için AİHM'de dava açıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 200'e yükseldi
Turkcell ana sponsorluğunda İş'te sürdürülebilirlik zirvesi yarın gerçekleşiyor
Türkiye-Osmanlı kurnazlığı!
Olası İstanbul depremi için hazırlıklar tamamlandı
Geri sayım başladı! Emekli ikramiyeleri ne olacak?
Sputnik V Türkiye'de seri üretime başlıyor
Kobani davası başladı
Altun'dan Biden'a tepki: Hadsiz, talihsiz
Bakan Akar'dan "soykırım" tepkisi: Bu yanlış düzeltilmelidir
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: İstihbarat kampları yerle bir edildi
Abdullah Ağar'dan flaş sözler: Sahadaki teröristler cıyak cıyak
Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme: KKTC'yi tanıyabilirler
HÜRKUŞ-C'de ihracat müjdesi
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu... İşte kazananlar
KAMPTA DOSTLUK BİR BAŞKADIR
BAHAR SEVİNCİ
Damadının uçağı olsun istiyor
YouTube'a kolaylık geldi
26 Nisan 2021 Pazartesi 23:01:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 23:01:00

Pençe operasyonlarından yeni görüntüler

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında icra edilen hava hücum harekâtlarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonlarına ilişkin video paylaştı.

"KOMANDOLARIMIZIN TERÖR TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti. Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" sözlerine yer verildi.

Kahraman Komandolarımızın Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları için Irak kuzeyine gerçekleştirdiği hava hücum harekâtlarından görüntüler.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb Pençe operasyonu
Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı

Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı
Fanlarından çiçek sürprizi

Fanlarından çiçek sürprizi
Doğum gününü bağışladı

Doğum gününü bağışladı
Bu sene tatil yok set var!

Bu sene tatil yok set var!
Sürpriz proje yolda

Sürpriz proje yolda
Evini spor salonuna çevirdi

Evini spor salonuna çevirdi
En çok Ebru arandı

En çok Ebru arandı
‘Kovan' filmiyle Moskova'da

‘Kovan' filmiyle Moskova'da
Pozitif şok

Pozitif şok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER