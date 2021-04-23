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23 Nisan 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 15:30:00

Pembe WhatsApp'a sakın aldanmayın

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Android kullanıcıları, WhatsApp aracılığıyla yayılan yeni bir tehdit ile karşı karşıya. Eset Araştırmacısı Lukas Stefanko, sahte bir Whatsapp güncellemesiyle yayılan kötü amaçlı yazılımı analiz ederek kullanıcıları uyardı.

Platform için resmi bir güncelleme olduğunu iddia eden "WhatsApp Pink" teması, gerçekte WhatsApp ve diğer büyük sohbet uygulamalarındaki mesajlara otomatik yanıtlar gönderiyor. Ayrıca, web sitesi gelecekte çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini barındırmak için kullanılabilir.

Stefanko'ya göre, kötü amaçlı uygulamayı indirmek ve yüklemek için, kullanıcılardan resmi Google Play mağazası dışındaki yerlerden uygulamaların yüklenmesine izin vermeleri ve bu nedenle Android cihazlarda anahtar ve varsayılan olarak etkinleştirilmiş güvenlik önlemini devre dışı bırakmaları istenmez. Ancak, kötü amaçlı yazılım kullanıcının bildirimlerine erişmek için izin istiyor.

Yükleme işlemi tamamlandığında ve kullanıcı "WhatsApp Pink" e tıkladıktan sonra, uygulama hiç yüklenmediğini iddia ederek kendini gizliyor. Kurban daha sonra, farkında olmadan daha fazla yayılmasına neden olacağı, cevap vermek zorunda kalacağı bir mesaj alacaktır.

Pembe WhatsApp'ı indirenler ne yapmalı

WhatsApp Pink'i indirdiyseniz, Ayarlar ve Uygulama Yöneticisi alt menüsü aracılığıyla kaldırabilir veya cihazınızı tarayacak ve otomatik olarak kaldıracak tam özellikli bir Android güvenlik çözümü yükleyebilirsiniz. Gelecekte bu ve benzeri dolandırıcılıklara kanmamak için alabilecek önlemler ise şu şekilde sıralanabilir.

* İstenmeyen bir mesajla tanımadığınız birinden aldığınız bağlantılara veya eklere asla tıklamayın

* Sıkı onay süreçlerine sahip oldukları için yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirin

* Her zaman saygın bir mobil güvenlik çözümü kullanın

* Uygulamalara ne tür izinler verdiğinize karşı dikkatli olun

Etiketler : pembe whatsapp whatsapp whatsapp pink
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