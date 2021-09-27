Patlak… FACE ID BOZULABİLİR baslık… iPhone 13'te yan sanayi uyarısı!

Apple lansmanında duyurulan ve 1 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak olan iPhone 13 ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. iPhone 13'ün Apple Care dışında tamir edilmesi sonrası çeşitli problemler ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Garantisi dolmuş cihazların tamirini ucuza getirmek isteyenlerin, iPhone 13'ün bazı özelliklerini kaybedebileceği vurgulanıyor. Yapılan bir teste göre, iPhone 13'ün ekranını üçüncü parti ekranla değiştirmek Face ID'nin bozulmasına sebep oluyor.