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24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:36:00

Otomotiv devi iki üreticiden müşterilerine uyarı! 'Bu modelleri bina yakınlarına park etmeyin'

Kaynak: Haber Global

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Güney Kore'nin en büyük otomotiv üreticilerinden Kia ve Hyundai, 2020 ile 2022 arasında ürettikleri Hyundai Palisade ve Kia Telluride model araçlarını geri çağırdı. İki marka da bu süre içinde otomobillerin yangın ihtimaline karşın binaların yakınlarına park edilmemesi yönünde açıklamada bulundu.

Bu yıl Tesla ve Mercedes gibi birçok otomobil üreticisi binlerce otomobilini geri çağırmıştı. Listeye son olarak Güney Koreli Hyundai ve Kia da katıldı. Hyundai ve Kia, 2020 ve 2022 yılları arasında üretilmiş olan SUV modelleri Hyundai Palisade ve Kia Telluride araçlarını geri çağırdı. Markalar, araçlarını iade edene kadar otomobil sahiplerinin araçlarını binalara yakın park etmemesi çağrısında bulundu.

SORUNLU ARAÇLARIN ÜRETİM YILI BELLİ DEĞİL

Haber Global'de yer alan habere göre, Hyundai ve Kia SUV'lerde ortaya çıkan problem, araçlardaki çekme aksamında bulunuyor. Tam olarak hangi yılda üretilen araçların sorunlu olduğu bilinmediğinden dolayı 2020 ve 2022 arasında üretilen tüm araçlar geri çağrılıyor.

"BİNALARDAN UZAK TUTUN"

Markaların ABD'nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresine gönderdiği raporlara göre çekme aksamının bir parçası olan devre kartı, kısa devreye sebep olabilecek bir nem problemine sahip ve bu da büyük yangın riski taşıyor. Bahsi geçen araçlar için 2021 yılında başlayan yangın raporları bu geri çağırma sürecini tetiklemiş oldu.

Markalar henüz bir çözüm bulabilmiş değil ancak geri çağırma işlemi ilerledikçe sorunun çözümünün ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Bu süre zarfı boyunca ilgili otomobillerin sahiplerine, yangın çıktığı takdirde yayılmaması amacıyla binaların yakınlarına park etmemeleri öneriliyor.

Etiketler : Ulusal Karayolu Trafiği ABD OTOMOBİL
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