Örümcek Adam'dan bir rekor daha

Dünyanın en ünlü süper kahramanlarından biri olan Spider-Man'in çizgi romanlarından bir sayfa 3.36 milyon dolara satıldı. Bu rakam, bir çizgi roman sayfası için ödenen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Marvel'ın 1984 yılında çıkardığı bir seriden olan bu sayfa, karakterin ikonik siyah kostümünün ilk göründüğü kısım olduğu için önem taşıyordu.

