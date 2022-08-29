VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu
"ABD gemilerinin geçişi seyrüsefer serbestisi değil, mülke tecavüz"
NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün fırlatılmasını motorundaki arıza nedeniyle 2 Eylül'e erteledi
Rusya: Ukrayna'da 2 "Su-25" savaş tipi uçağı vurduk
TBMM Başkanı Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İnsansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' Samsun'da görücüye çıkacak
MKE Ankaragücü teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi
Macron, Paris'te Polonya Başbakanı Morawiecki ile görüştü
Bakan Muş: İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz
Bitcoin'in fiyatı bir buçuk ay sonra yeniden 20 bin doların altını gördü
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
"Bodrum'da bir kanalizasyon sistemi yok. Yıllardır CHP yönetmedi mi bu Bodrum'u? Niye yapmadınız?"
Bakan Akar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü dünya listesinde
Rus güçleri yine Slavyansk'ı hedef aldı
Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinde esas alınan "Altın Frank" değeri her yıl güncellenecek
30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümü Milli Mücadele kahramanlarının torunlarıyla kutlanacak
"(Yunanistan'ın S-300'lerle tacizi) Bu kadar aleni şımarıklık kabul edilemez"
Almanya'da Mevlana Camii'ne ırkçı tehdit
"Yunan hükümeti aklını başına almalı"
Irak'ta Sadr yanlıları, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan 'Taarruza hazır mıyız' diyerek hedefi açıkladı
TT Ventures Hızlandırma Programı PİLOT'tan yeni döneminde 13 girişime destek
29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00:00

Ölümsüzlük kapıda! Tıpta çığır açan büyük gelişme

ABONE OL

Cambridge Üniversitesi'nde Profesör Magdalena Zernicka-Goetz liderliğindeki araştırma ekibi, vücutta hemen hemen her hücre tipine dönüşebilen vücudun ana hücreleri olan kök hücreleri kullanarak üç embriyo oluşturdu.

Cambridge Üniversitesi'nde Profesör Magdalena Zernicka-Goetz liderliğindeki araştırma ekibi, vücutta hemen hemen her hücre tipine dönüşebilen vücudun ana hücreleri olan kök hücreleri kullanarak üç embriyo oluşturdu.

Profesör Zernicka-Goetz "Fare embriyo modelimiz sadece bir beyin geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda vücudu oluşturan tüm bileşenleri ve atan bir kalp geliştiriyor. Buraya kadar gelmiş olmamız inanılmaz" dedi.

Etiketler : Tıpta çığır açan büyük gelişme Profesör Zernicka-Goetz Magdalena Zernicka-Goetz
Yeni dizi yeni imaj

Yeni dizi yeni imaj
Tatil bitti iş vakti

Tatil bitti iş vakti
Babamla tanışmıyorum

Babamla tanışmıyorum
Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine teslim edildi

Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine teslim edildi
Orçun babacı Aydın anneci

Orçun babacı Aydın anneci
Evlilik hayatı kolay değil

Evlilik hayatı kolay değil
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
İmam Hatipleri çirkin sözlerle hedef alan Gülşen tutuklandı

İmam Hatipleri çirkin sözlerle hedef alan Gülşen tutuklandı
Anne evine döndü

Anne evine döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes