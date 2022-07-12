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12 Temmuz 2022 Salı 08:08:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 08:08:00

Nükleer enerjiyle çalışacak "uçan otel" tanıtıldı

Kaynak: TRT Haber

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Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçan otel Sky Cruise'un iddialı tasarım videosu yayımlandı. İlgi çekici tasarımın, 2040 yılına kadar gerçekleşebilecek bir proje olduğu belirtiliyor. Devasa uçan otel konseptinde restoranlar, alışveriş merkezi, spor salonları, tiyatro ve yüzme havuzu bulunuyor. Devasa uçan otel tasarımına nükleer enerjiyle çalışacağı için eleştiriler de geliyor.

Yapay zeka yönetiminde ve nükleer enerjiyle çalışan 5 bin kişi kapasiteli iddialı bir uçan otel tasarımı paylaşıldı. Devasa uçan otel Sky Cruise'un tasarımının 2040 yılına kadar gerçekleşebilecek bir proje olduğu belirtiliyor.

Devasa uçan otel konseptinde restoranlar, alışveriş merkezi, spor salonları, tiyatro ve yüzme havuzu bulunuyor.

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçağın ayrıntılı animasyonunu hazırlayan Hashem Alghaili, bunun "ulaşımın geleceği" olabileceğini söylüyor.

Aylarca havada kalabileceği düşünülen tasarımın 2040 yılına kadar gerçeğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

NÜKLEER YAKITA TEPKİ

Devasa uçan otel tasarımına nükleer enerjiyle çalışacağı için eleştiriler de geliyor.

Uçan otelin düşmesi durumunda büyük bir felakete yol açabileceği belirtiliyor.

Etiketler : nükleer enerji Hashem Alghaili UÇAN OTEL
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